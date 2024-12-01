В первый рабочий день на высокой должности Кая Каллас прибыла в Киев

Символический визит начался через несколько часов после вступления политиков в должность. Они планируют встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверить его в поддержке перед лицом российского вторжения, пишет dpa. Ожидаются встречи с другими членами украинского правительства, парламента и представителями гражданского общества.

Кая Каллас: Гарантия безопасности Украины - вступление в НАТО

„Конечно, все хотят мира и покоя и никаких летающих бомб. Но мы должны поддержать Украину, чтобы она имела сильные позиции. Чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. Я думаю, что это очень, очень важно“, - приводит слова Каллас DW.

Самой надежной гарантией безопасности Украины после прекращения огня Каллас назвала членство в НАТО. „Если Украина решит где-то провести границу, вопрос в том, как мы можем обеспечить мир, чтобы Путин не двинулся дальше и не принял дополнительных мер“, - пояснила она. В поездке в Киев Каллас и Кошту сопровождает новый комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, отвечающая в том числе за интеграцию Украины в ЕС.

Кая Каллас отметила в разговоре с dpa, что на фоне неопределенности с американской поддержкой Киева после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Украине „крайне важно, чтобы Европа показала, что она на ее стороне“.

„Это привилегия - находиться в Киеве вместе с председателем Европейского совета Кошта и еврокомиссаром Кос. Во время моего первого визита с момента вступления в должность мой месседж ясен: Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все, что потребуется“ - написала Каллас в своем аккаунте в сети X.

Напомним, что руководство Евросоюза было обновлено после общеевропейских выборов в Европарламент, прошедших летом 2024 года. Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заняла пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на нем Жозепа Борреля. Новым председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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