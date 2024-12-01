„Датчик пищал, и батарейку из него вытащили“. Всю ночь спасатели тушили пожар в многоквартирном доме

На сообщение отреагировали команды спасателей из Пука, Отепя, Эльва и Тырва. Очаг возгорания, как выяснили спасатели, находился в спальне квартиры на втором этаже, едва открыли дверь спальни, как квартиру заволокло плотным черным дымом. Приступив к тушению пожара, спасатели выбросили в окно горящие предметы и потушили их на улице.

Затем спасатели проверили все квартиры в доме, дверь одной из квартир пришлось открывать с помощью инструментов, так как было подозрение, что в ней может находиться человек. При проверке выяснилось, что в квартире никого не было. Для удаления дыма из квартиры и подъезда спасатели использовали высоконапорные вентиляторы.

В 2.20 пожар был ликвидирован. По первоначальной оценке спасателей, пожар мог начаться от электрического радиатора, использовавшегося для обогрева помещения.

Скорая помощь проверила состояние здоровья восьми человек. Госпитализация никому не потребовалась, собственнику квартиры, в которой произошел пожар, первую помощь оказали на месте.

В квартире, где начался пожар, отсутствовал работающий дымовой датчик. По словам хозяина квартиры, датчик „пищал“, и он вытащил из него батарейку.

Спасатели напомнили, что в каждой квартире должен быть хотя бы один работающий дымовой датчик, желательно, чтобы датчики дыма были на каждом этаже или даже в каждой комнате. Не реже одного раза в месяц необходимо проверять дымовой датчик, нажимая кнопку проверки. Если датчик неисправен или истек срок годности, его необходимо заменить. Детекторы дыма и угарного газа помогают своевременно выявить опасные ситуации и избежать несчастных случаев.