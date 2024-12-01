Таллинн обновит правила таксоизвоза. Какие внесут изменения?(3)
Таллинн хочет изменить действующие с 2015 года правила таксоизвоза, которые, среди прочего, приведут к подорожанию поездки, которая начинается или заканчивается в аэропорту, примерно на один евро, пишет RusERR.
„В связи с изменением законодательства нам придется внести некоторые коррективы в отношении цен на поездки на такси“, - сказал вице-мэр Таллинна Каарел Оя (Социал-демократическая партия).
Таллиннский аэропорт взимает с таксомоторных компаний плату за проезд по своей территории, но действующие в столице правила таксоизвоза предусматривают верхний предел платы за начало поездки.
„Я считаю правильным, чтобы таксомоторные компании перекладывали плату за инфраструктуру, требуемую аэропортом, на клиента“, - отметил Оя.
„Сложилась ситуация, которая теоретически может сделать поездку на такси в аэропорт несколько дороже - от нескольких десятков центов до одного евро“, - добавил он.
Изменения в правилах также позволят использовать разные модели ценообразования. Однако, по оценке Оя, это не приведет к большим изменениям.
„Поскольку нынешние правила таксоизвоза в Таллинне устарели, то реальная ситуация фактически уже изменилась, поскольку закон, который является высшим по сравнению с таллиннским постановлением, допускает использование разных моделей ценообразования“, - сказал Оя.