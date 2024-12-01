„Поначалу литовцы решили, что идут учения“. Эстонских криминалистов поразило увиденное на месте авиакатастрофы в Вильнюсе

Рано утром в понедельник, 30 ноября, недалеко от аэропорта Вильнюса потерпел крушение грузовой самолет испанской авиакомпании Swift Air, перевозивший грузы DHL. Пилот, гражданин Испании, погиб. Ранения получили литовец, немец и испанец, 13 местных жителей были эвакуированы. В настоящее время причиной авиакатастрофы считается техническая неисправность.

На этой неделе в Литве побывали сотрудники криминалистической службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, чтобы увидеть картину случившегося своими глазами и узнать, как действуют литовские власти.

Элари Хаугас, возглавляющий криминалистическую службу Пыхьяской префектуры, сказал Delfi, что на месте происшествия открылась ужасная картина, прежде никому из эстонской команды не доводилось видеть ничего подобного. „Части самолета и почтовые отправления, вернее то, что от них осталось, были разбросаны по довольно большой территории“, - добавил он.

Криминалисты, по словам Хаугаса, общались не с местными жителями, а с сотрудниками литовской полиции. „По их словам, когда рано утром в день катастрофы поступила первая информация, она показалась настолько невероятной, что поначалу решили, что это просто учения“, - сказал он, отметив, что после поездки в Литву окрепла уверенность в том, что в расследовании подобных происшествий большую роль играют, несомненно, современные технологии. - С помощью дронов и 3D-оборудования специалисты детально зафиксировали место авиакатастрофы“.

Как сказал Хаугас, если бы подобная авиакатастрофа случилась в Эстонии, то выяснением ее причин занималось бы Эстонское бюро расследований по безопасности, а Департамент полиции и безопасности обеспечивал бы охрану места происшествия, а также сбор и хранение всех необходимых доказательств.

„В Эстонии во время учений мы вместе с партнерскими учреждениями отрабатывали сценарии авиакатастроф, например, если самолет упадет в озеро Юлемисте. Мы также отрабатывали действия на случай катастрофы с массовым поражением людей. Мы имеем все необходимое для того, чтобы справиться с подобными событиями, но, надеюсь, нам никогда не придется использовать эти знания и навыки на практике“, - сказал Хаугас.