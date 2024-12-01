01.12.2024, 10:06
СВОДКА ЗА СУТКИ | В Ласнамяэ автобус сбил на остановке пожилую женщину и скрылся. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями(1)
Задержано 20 водителей
ФОТО: Delfi
За минувшие сутки в Эстонии произошло два ДТП, в которых серьезно пострадали люди.
30.11.2024 в 12.44 в Таллинне у дома номер 44 по улице Тонди в автобусе Volvo 7900, за рулем которого находился 73-летний водитель, упала 73-летяя пассажирка. Женщину доставили в больницу.
В 14.32 в Таллинне у дома номер 9 по улице Раадику стоявшая на автобусной остановке 86-летняя женщина получила удар от автобуса, который пока не идентифицирован. Автобус уехал с места происшествия. Пострадавшая доставлена в больницу.
За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 20 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.