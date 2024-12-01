СВОДКА ЗА СУТКИ | В Ласнамяэ автобус сбил на остановке пожилую женщину и скрылся. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

30.11.2024 в 12.44 в Таллинне у дома номер 44 по улице Тонди в автобусе Volvo 7900, за рулем которого находился 73-летний водитель, упала 73-летяя пассажирка. Женщину доставили в больницу.

В 14.32 в Таллинне у дома номер 9 по улице Раадику стоявшая на автобусной остановке 86-летняя женщина получила удар от автобуса, который пока не идентифицирован. Автобус уехал с места происшествия. Пострадавшая доставлена в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 20 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.