С 1 декабря маршрут трамвая №2 проходит через Ванасадам. Изменяется расписание ряда автобусов

Маршрут автобуса №2 сокращается в связи с запуском трамвая через порт, и конечная остановка линии теперь находится на Балтийском вокзале.

На маршруте автобуса №12 добавляется остановка Kiviku.

Маршрут автобуса №62 продлевается до жилого района Рехелепа. Автобус будет следовать через Мяэкюла, Карьятасе, Рехелепа и улицу Хийревиу до улицы Тяхеторни, где будет совершать разворот. Будут добавлены остановки Veerme, Rehelepa и Mäeküla.

Расписание автобусов №4 и №25 будет изменено для улучшения возможностей пересадки и учета расписания школ.