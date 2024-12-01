Экономика
01.12.2024, 09:16

С 1 декабря маршрут трамвая №2 проходит через Ванасадам. Изменяется расписание ряда автобусов

 
Таллиннский трамвай идет в направлении порта
Таллиннский трамвай идет в направлении порта
ФОТО: Александр Гужов | Горправа Таллинна

С сегодняшнего дня, 1 декабря, трамвайный маршрут №2 пролегает через порт Ванасадам. На первом этапе трамвай будет двигаться по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала, однако после завершения строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте он будет продлен до аэропорта.

В связи с запуском трамвайной линии, проходящей через порт, изменяются названия некоторых трамвайных остановок. Остановка Linnahall (между улицами Раннамяэ теэ и Суур-Раннавярава) будет переименована в Suur Rannavärava. Название Linnahall теперь будет присвоено новой остановке, расположенной на улице Румби, недалеко от здания Горхолла.

Маршрут трамвая в порт (синим цветом)

Кроме того, с 1 декабря в системе общественного транспорта вводятся и другие изменения:

  1. Маршрут автобуса №2 сокращается в связи с запуском трамвая через порт, и конечная остановка линии теперь находится на Балтийском вокзале.

  2. На маршруте автобуса №12 добавляется остановка Kiviku.

  3. Маршрут автобуса №62 продлевается до жилого района Рехелепа. Автобус будет следовать через Мяэкюла, Карьятасе, Рехелепа и улицу Хийревиу до улицы Тяхеторни, где будет совершать разворот. Будут добавлены остановки Veerme, Rehelepa и Mäeküla.

  4. Расписание автобусов №4 и №25 будет изменено для улучшения возможностей пересадки и учета расписания школ.

  5. Для автобусных маршрутов №31, №33 и №48 корректируется расписание, чтобы обеспечить более точное соблюдение графика.

    Дополнительную информацию о расписании, остановках и маршрутах можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

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