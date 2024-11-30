Новости Эстонии
30.11.2024, 20:39

Президент Карис: Эстония поддерживает народ Грузии и его усилия по вступлению в ЕС

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Президент Эстонии Алар Карис провел телефонный разговор с главой грузинского государства Саломе Зурабишвили, обсудив ситуацию в Грузии. Он подтвердил твердую поддержку Эстонией желания грузинского народа стать частью Европейского союза.

„Народ Грузии неоднократно выражал желание присоединиться к Европейскому союзу. Это была их долгосрочная цель и обещание, данное их лидерами. Правящая партия Грузии не имеет мандата остановить волю большинства и отвернуть страну от Европы. Народ Грузии имеет право выбирать свой путь и будущее“, — заявил президент Карис. За вступление в Европейский союз выступают 80 процентов жителей Грузии.

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что голос грузинского народа должен быть услышан. „Каждый человек имеет право на мирный протест и чувствовать себя в безопасности. Применение силы против демонстрантов недопустимо“, - добавил он, осудив насилие в отношении демонстрантов.

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