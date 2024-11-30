Президент Карис: Эстония поддерживает народ Грузии и его усилия по вступлению в ЕС

„Народ Грузии неоднократно выражал желание присоединиться к Европейскому союзу. Это была их долгосрочная цель и обещание, данное их лидерами. Правящая партия Грузии не имеет мандата остановить волю большинства и отвернуть страну от Европы. Народ Грузии имеет право выбирать свой путь и будущее“, — заявил президент Карис. За вступление в Европейский союз выступают 80 процентов жителей Грузии.