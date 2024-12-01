Врачи-палачи. Как добиться справедливости, если вы пострадали от действий семейного врача?

Ущерб, причиненный в связи с врачебной ошибкой, будет возмещен, если у соответствующего учреждения здравоохранения заключен договор страхования ответственности и страховщик оценил случай как страховой (т. е. ущерб здоровью, которого, вероятно, можно было бы избежать).

Затем страховщик (в течение 180 дней) оценивает, есть ли у пациента в данном случае право на компенсацию. При необходимости страховщик может запросить у лечебного учреждения разъяснения по данному случаю, которые необходимо предоставить в течение 30 дней.

Он добавляет, что на предъявление претензии у человека есть 4 недели с момента, когда он узнал о предположительно страховом случае. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен.

„С 1 ноября этого года вступила в силу система страхования пациента для медицинских работников, – говорит представитель Департамента здоровья Имре Каас. – Если пациент считает, что при оказании медицинской помощи возник реальный вред, который можно было предотвратить, у него есть право обратиться в страховую компанию, осуществляющую страхование ответственности медицинского учреждения, с требованием о компенсации“.

На вопрос, жаловалась ли она куда-либо на такую вопиющую халатность семейного, Марина отвечает: „Нет. Я даже не знаю, куда в таких случаях надо жаловаться“.

„Мы потом посмотрели в интернете, – рассказывает Марина. – Запись врача в Digilugu: „Давление 250/110. Со слов пациента – чувствует себя хорошо. Отпущен домой“. У меня просто нет слов…“

Через сутки у Андрея случился обширный инсульт. А через неделю его не стало.

„Но и другой аппарат показал то же самое. В итоге мужа отправили восвояси, так и не выяснив, в чем причина его плохого самочувствия, – со слезами рассказывает Марина. – А он пошел на работу!“

Доктор сказал медсестре, чтобы та принесла другой прибор для измерения давления.

„Андрей пришёл к семейному врачу с жалобой на плохое самочувствие, – рассказывает Марина. – Померяли ему давление, прибор показал, что у него – 250 на 110. Однако врач отреагировал весьма странно: он решил, что прибор для измерения давления… сломался“.

В этом году жительница Хаарьюмаа Марина (63) в один день потеряла своего мужа Андрея (64).

Напоминаем, что экспертная оценка комиссии по качеству медицинских услуг не имеет юридической силы и не разрешает юридические или финансовые споры относительно компенсации.

Экспертная комиссия по качеству медицинских услуг принимала заявки на проведение экспертной оценки качества оказываемых медицинских услуг до 31 октября 2024 года. Комиссия даст свою оценку делам по жалобам, поступившим к указанной дате, и завершит свою деятельность не позднее 31 марта 2025 года.

С 1 ноября 2024 года вступил в силу Закон об обязательном страховании ответственности лиц, оказывающих медицинские услуги. В течение 30 дней со дня вступления закона в силу все учреждения здравоохранения Эстонии, имеющие лицензию на оказание медицинских услуг, обязаны заключить договор. Семейные врачи, центры семейных врачей и центры здоровья также являются поставщиками медицинских услуг.

Это же касается и ситуаций, когда врачебная ошибка произошла до 1 ноября – если они не обращались в Экспертную комиссию, то вопрос о компенсации пострадавшие или их родственники должны будут решать непосредственно с лечебным учреждением или через суд.

„Период перехода на новую систему продлится до 1 декабря, – поясняет Имре Каас. – При этом если медицинское учреждение или поставщик медицинских услуг еще не заключили договор обязательного страхования ответственности, пациенту придется обращаться за компенсацией в лечебное учреждение или в суд“.

Если пациент не доволен решением страховой компании о компенсации, он имеет возможность подать апелляцию в договорную комиссию при Департаменте здоровья.

Предусмотрены также минимальные лимиты для нематериального ущерба, зависящие от степени тяжести ущерба (до 30 000 евро).

Страховая сумма, то есть максимальный размер компенсации, – до 100 000 евро на одного пострадавшего, до 300 000 евро на один случай и до 3 миллионов евро на период страхования за весь год.

И вот я уже третий месяц на больничном. Без физических нагрузок чувствую себя идеально, но как только начинаю двигаться – появляются колики, будто ёжик внутри катается. Сходила опять на прием к семейному врачу и сказала, что лечение не помогает. Попросила направление на УЗИ, а мне его не дали.

Некоторое время назад возникли сильные боли справа в пояснице. Врач сказала, что это – защемление и что мне нужен покой. Направление ни на какие анализы не выписала. Я сама заплатила за МРТ и рентген 400 евро. Никаких защемлений не обнаружили.

Этот семейный врач продолжает работать, и, судя по отзывам, я – далеко не единственная, кто столкнулся с её неправильными диагнозами. Тогда мы не стали никуда жаловаться, а просто сменили врача. Я думаю, что из-за стрессовой ситуации родителям было не до жалоб. Сейчас я понимаю, что зря, и что всегда стоит такие дела доводить до конца.

Там врачи установили, что у меня тяжелая форма отита, и немедленно отправили на операцию. После операции я провела еще около трех недель в больнице. Мне сказали, что, если бы мы затянули, последствия могли бы быть крайне опасными.

Как оказалось, она мне поставила диагноз „депрессия“. Рекомендации – меньше ходить в школу и больше гулять на свежем воздухе. Сначала я была даже рада такому раскладу. Но через несколько дней боль стала невыносимой, и нам пришлось ехать в ЭМО.

Когда я училась в школе, у меня начались сильнейшие головные боли. Мы с мамой обратились к семейному врачу. Она выслушала мои жалобы и, даже не осмотрев, начала задавать странные вопросы – например, есть ли у меня друзья, часто ли я плачу. Затем попросила меня выйти из кабинета, оставив маму одну.

Новые правила безопасности пациентов поддерживают смену культуры наказания на некарательную (исключение составляют ошибки, совершенные, например, в состоянии алкогольного опьянения). При таких условиях врачи будут осмеливаться делиться информацией о происшествиях, связанных с безопасностью пациентов, а также анализировать их и вносить предложения по профилактике.

Я постоянно обращалась к врачу с жалобами, но она лишь отмахивалась. И ничего, кроме типичного „пейте парацетамол и ибупрофен“, мне не предлагала. Хотя я много раз просила о помощи и о лечении. Мне не назначали МРТ, КТ и прочих обследований. А в какой-то момент врач даже отругал меня за мои систематические визиты с одной и той же проблемой.

Перед обмороками я резко потела, ощущала сильную нехватку кислорода и звон в ушах. Картинка становилась мутная, и все ужасно кружилось. А голова болела так сильно, что у меня случались нервные срывы из-за головной боли. Я внезапно стала очень агрессивной по отношению ко всем. Ощущения были такие, будто что-то сдавливает всю голову снаружи и колет изнутри.

Потом головные боли из частых стали регулярными. Головокружения были настолько сильными, что я очень часто находилась в предобморочном состоянии.

Я года три жаловалась своему семейному врачу на частые головные боли, которые периодически сопровождались сильнейшим головокружением. Но эта проблема не получила должного внимания со стороны врача.

Но шанс был упущен. Мы потеряли целый год времени. Кто понесет ответственность?

После врачебного консилиума главный онколог, который занимался мамой, мне прямо сказал: „Если бы семейный врач сразу отправила маму на МРТ, то она была бы жива. Просто отрезали бы пораженный кусок печени, и 10 лет она прожила бы точно“.

Когда изжога стала появляться уже чуть ли не каждый час, маму отправили на МРТ – и только тогда стало понятно, что у мамы рак печени. После этого мама прожила всего год.

Спустя, наверное, год семейный врач отправила мать глотать зонд. Но также ничего не нашли. Желудок был в порядке.

6 лет назад моя мама обратилась к семейному врачу с проблемой жуткой изжоги. Единственная рекомендация от врача была – это пить „Ренни“ и разные пробиотики. Мама очень долго просила обследование, но так его и не получила.

Я предполагаю, что проблема с почками, а может – и камни… Денег нет, так как у меня кредиты, и до больничного я была почти месяц в отпуске. С этим больничным денег нет даже за кредиты заплатить, а врач все обезболивающими пичкает. Сейчас, может, подкоплю денег и оплачу УЗИ самостоятельно. Только вот кто мне компенсирует недополученный доход?

Экспертная комиссия по качеству медицинских услуг представила обзор случаев за 2023 год, которые, по мнению ТКЕ, могли бы быть поучительны для всех поставщиков медицинских услуг. В этих случаях комиссия оценила жалобу как обоснованную. Судебный врач и главный эксперт Института судебной экспертизы Эстонии Марика Вяли – один из авторов обзора. Вот какие там были перечислены жалобы, связанные с семейной медициной:

Мне было очень неприятно, что у врача хватило совести меня об этом просить, учитывая, что он проигнорировал мои жалобы и просьбы об обследовании.

Когда я после операции пришла к семейному врач, он спросил меня лишь о том, может ли он опубликовать мою историю (что у меня в молодом возрасте случился инсульт и что я не стала полным инвалидом) в медицинской газете (не указывая имени).

Я даже не знаю, куда обращаться, если возникнет какая-то другая серьезная проблема со здоровьем. Мне очень жаль, что такие горе-врачи не несут ответственности за свое равнодушие и безалаберность.

Я безумно благодарна нейрохирургу, всем медсестрам и санитарам, кто мне помог и занимался моей сложной ситуацией. Но сильно расстроена из-за равнодушия и непрофессионализма семейного врача.

В больнице я пролежала почти месяц. Еще год продлился мой период реабилитации.

В больнице оказалось, что в задней левой стенке головного мозга лопнула аневризма, и кровь стала заполнять черепную коробку. Требовалась срочная операция. Меня оперировал нейрохирург из Тарту, который смог прибыть в Таллинн лишь на следующие сутки после случившегося.

Как он мне рассказал впоследствии, все, что я тогда сказала, это „я ничего не вижу, у меня отказали ноги, вызови скорую“.

В итоге у меня случился инсульт. В тот день я была дома одна, а мой мужчина – на работе. Я помню только, что мне резко стало жарко, я ничего четко не видела, отказали ноги. Но я успела среагировать и принять в почти бессознательном состоянии звонок от моего молодого человека.

Семейный врач мне лишь говорил, что почти у всего населения Эстонии – сильнейшие головные боли и мигрени, и это нормально. По словам доктора, это всего лишь недостаток витамина Д из-за нашего сурового эстонского климата. Но я чувствовала, что проблема – в голове, и нужно обследоваться. Но меня все игнорировали.

Мужчина (27) был наркоманом со стажем, употреблявшим помимо инъекционных наркотиков пероральные психотропные препараты. Лекарства назначали несколько разных психиатров, а также семейный врач пациента. Пару раз рецепты на метилфенидат и алпразолам выписывали другие семейные врачи, которых пациент заверял, что его семейный врач или психиатр находится в отпуске и что ему необходимы лекарства.

Резюме: поскольку у пациентки в течение короткого периода времени наблюдались повторные дизурические жалобы, во втором случае также имелись данные, указывающие на инфекцию мочевыводящих путей, и пациентка была беременна, на основании документов необходимо было провести микробиологическое исследование мочи. Остается неясным, знал ли семейный врач о возможной беременности пациентки.

04.10.2023 гинеколог также поставила диагноз гипотиреоз и назначила лечение L-тироксином. В эпикризе сказано, что при беременности больная остается на учете у гинеколога; рекомендуется повторять анализы мочи, посевы мочи и анализы щитовидной железы один раз в триместр. Поскольку в эпикризе не было рекомендации продолжать лечение L-тироксином, семейному врачу, вероятно, было неясно, кто должен это лечение проводить.

На следующий день пациентка пришла на прием к гинекологу для выявления беременности, тест на беременность оказался положительным. Анализ мочи, сделанный в начале апреля, оказался положительным на нитриты, а в посеве мочи выросла Klebsiella pneumoniae, которую лечили по антибиотикограмме.

Женщина (37) обратилась к семейному врачу 01.02.2023 с легкими дизурическими жалобами. Анализы мочи были в норме. Решение семейного врача – не назначать антибиотикотерапию при умеренных дизурических жалобах – было обоснованным. 20.03.2023 при очередном обращении пациента на прием к семейному врачу с дизурическими жалобами микроскопический анализ осадка мочи показал наличие бактерий. Семейный врач и в этот раз не назначил лечение антибиотиками.

У семейного врача пациента были трудности с организацией лечения, поскольку эпикриз лечащего врача пациента не был доступен ему в цифровом формате. Семейный врач назначал лекарства только на один месяц и старался соблюдать перерыв в 3–4 недели между назначением различных лекарств.

По данным Центра рецептов, пациент по-прежнему обращался к разным врачам: так, при вскрытии в организме мужчины был обнаружен метилфенидат, рецепт на который был выдан 14.03.2023 как психиатром (доза 20 мг, 30 таблеток), так и семейным врачом (доза 10 мг, 30 таблеток). Таким образом, пациент под тем предлогом, что его лечащий врач якобы находится в отпуске, обращался к разным врачам, и все выписывали тот или иной препарат.

Больной был найден мертвым 15.03.2023. По данным судебно-медицинской экспертизы, это было острое отравление наркотическими веществами (метадон, метилфенидат).

Резюме: разные врачи (и психиатры, и семейные врачи) на основании жалоб назначали больному различные психотропные препараты, которые помимо медицинских показаний используются и как наркотик для удовольствия. Поэтому теперь мать винит в смерти сына семейных врачей. Доктор постарался наилучшим образом справиться со сложной ситуацией, но, безусловно, семейным врачам при решении подобных проблем необходима профессиональная помощь психиатров.

3. Ответственность за правильность назначения рецепта несет врач, подписавший рецепт.

4-летний ребенок заболел 09.02.2023, к семейному врачу на прием попал 14.02.2023 г. Врач на тот момент не счел необходимым назначать лечение. В связи с обострением кашля у ребенка 16.02.2023 другой врач, принимавший ребенка, назначил ингаляционный препарат „Вентолин“ и подготовил рецепт со следующей схемой дозирования: ингаляции – 2 мл препарата три раза в день. Однако рецепт был подтвержден цифровой подписью постоянного семейного врача ребенка.

Такая схема дозирования препарата была неверной, так как в несколько раз превышала максимальную разовую дозу препарата, которую можно назначать детям. После первого же введения препарата у ребенка появилось недомогание, вялость и учащенное сердцебиение, в связи с чем вызвали скорую помощь, и маленького пациента отвезли в детскую больницу для наблюдения за его общим состоянием.

Резюме: несмотря на то, что рецепт составлял другой врач, ответственность за его правильность несет врач, подписавший рецепт.

Клятва Гиппократа

„Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного“.

Эта выдержка из классической клятвы Гиппократа известна каждому медработнику еще со студенческой скамьи. Важнее всего Гиппократ считал стремление врача к эффективному лечению пациента, при этом признавая, что доктора не всемогущи.

Но в последнее время многие люди испытывают горечь, обиду и „расхлебывание“ тяжких последствий, вызванные неправильными действиями медиков.

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