ФОТО | В пятницу вечером многие жильцы горящего дома попали в огненную ловушку. Из одной квартиры пожарные вынесли более 30 собак

Информация о пожаре в трехэтажном доме на улице Сирели поступила в Центр тревоги в 20.27. По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что один подъезд дома полностью задымлена, а из окна на первом этаже вырывается пламя.

Спасатели помогли выбраться из дома 8 людям, оказавшимся в огненной западне в квартирах на верхних этажах. Медики скорой помощи проверили состояние их здоровья, госпитализация потребовалась одному человеку. В одной из квартир дома находились в клетках более 30 собак, которых тоже вынесли на улицу.

Пожар ликвидировали к 21.15. В результате пожара непригодными к проживанию стали две квартиры. На момент публикации новости идет проверка и проветривание помещений.

Жителям одного подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Для других жителей местное самоуправление подыскивает место для размещения на ночь. На место прибыл автобус, где люди могут согреться.

В тушении пожара участвовали профессиональные команды из Кейла, Палдиски и Ристи, добровольные спасатели Лохусалу, а также спасательная команда летной базы Эмари.

Причины пожара выясняются.

За 10 месяцев 2024 года в пожарах в Эстонии погибли 27 человек.