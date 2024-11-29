ФОТО | В пятницу вечером многие жильцы горящего дома попали в огненную ловушку. Из одной квартиры пожарные вынесли 20 собак
В пятницу вечером спасателям сообщили о пожаре в многоквартирном доме в поселке Румму (волость Ляэне-Харьюмаа).
Информация о пожаре в трехэтажном доме на улице Сирели поступила в Центр тревоги в 20.27. По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что один подъезд дома полностью задымлена, а из окна на первом этаже вырывается пламя.
Спасатели помогли выбраться из дома 8 людям, оказавшимся в огненной западне в квартирах на верхних этажах. Медики скорой помощи проверили состояние их здоровья, госпитализация потребовалась одному человеку. В одной из квартир дома находились в клетках около 20 собак, которых тоже вынесли на улицу.
Пожар ликвидировали к 21.15. В результате пожара непригодными к проживанию стали две квартиры. На момент публикации новости идет проверка и проветривание помещений.
Жителям одного подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Для других жителей местное самоуправление подыскивает место для размещения на ночь. На место прибыл автобус, где люди могут согреться.
В тушении пожара участвовали профессиональные команды из Кейла, Палдиски и Ристи, а также добровольные спасатели Лохусалу.
Причины пожара выясняются.
За 10 месяцев 2024 года в пожарах в Эстонии погибли 27 человек.