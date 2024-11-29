Ученик гимназии угрожал школьникам и учителям. Полиция отреагировала большими силами

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Вайко Вахер сообщил, что сегодня (29.11) в 11.42 полиция получила сообщение о том, что в Гимназии Козе (Харьюмаа) 16-летний ученик угрожает одноклассникам и учителям.

„Поскольку было неизвестно, имеется ли у ученика при себе какое-либо оружие, полиция отреагировала на инцидент как на вызов с высшим приоритетом, на место выехали три полицейских патруля и группа быстрого реагирования“, - сказал Вахер.

По словам представителя полиции, на месте выяснилось, что, к счастью, опасности для других людей не было. Полицейские побеседовали как с самим молодым человеком, так и с его родителями. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за угрозы.

„Мы благодарим учеников и персонал школы, которые немедленно отреагировали и сообщили о тревожном инциденте в полицию. Благодаря этому мы смогли быстро отреагировать“.

Полиция напоминает, что если вы чувствуете, что вашей жизни угрожает опасность, следует немедленно сообщить об этом по номеру 112.