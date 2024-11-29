ЧП и криминал
29.11.2024, 16:00

Ученик гимназии угрожал школьникам и учителям. Полиция отреагировала большими силами

 
Машина полиции. Фотография иллюстративная
Машина полиции. Фотография иллюстративная
ФОТО: EERO VABAMÄGI | EERO VABAMAEGI

Так как было неясно, имеется ли у школьника с собой оружие, полиция отреагировала на сигнал большими силами. На месте выяснилось, что опасности для жизни людей не было.

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Вайко Вахер сообщил, что сегодня (29.11) в 11.42 полиция получила сообщение о том, что в Гимназии Козе (Харьюмаа) 16-летний ученик угрожает одноклассникам и учителям.

„Поскольку было неизвестно, имеется ли у ученика при себе какое-либо оружие, полиция отреагировала на инцидент как на вызов с высшим приоритетом, на место выехали три полицейских патруля и группа быстрого реагирования“, - сказал Вахер.

По словам представителя полиции, на месте выяснилось, что, к счастью, опасности для других людей не было. Полицейские побеседовали как с самим молодым человеком, так и с его родителями. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за угрозы.

„Мы благодарим учеников и персонал школы, которые немедленно отреагировали и сообщили о тревожном инциденте в полицию. Благодаря этому мы смогли быстро отреагировать“.

Полиция напоминает, что если вы чувствуете, что вашей жизни угрожает опасность, следует немедленно сообщить об этом по номеру 112.

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