На выходных стартует биатлонный предолимпийский сезон: „Эстонские спортсмены готовы бороться за высокие места“
С 30 ноября 2024 года по 23 марта 2025 года поклонников зимних видов спорта ожидает захватывающий биатлонный сезон 2024/2025. В программе — девять этапов Кубка мира, а также чемпионаты Европы и мира, где также выступят эстонские спортсмены.
Сезон Кубка мира по биатлону 2024 года стартует в ближайшие выходные в Контиолахти (Финляндия). В женской команде сборной Эстонии главные надежды возлагаются на Туули Томингас, Регину Эрмитс, Сюзан Кюльм, Йоханну Талихярм и Ханну-Бриту Каазик. В мужской команде выделяются Роберт Хелдна, Рене Цахкна и Кристо Сиймер, а также Марк-Маркос Кехва и Ярослав Неверов, которые дебютируют в серии Кубка мира.
Роланд Лессинг, делая прогнозы на предстоящий сезон, отметил: „На данный момент, на мой взгляд, четыре девушки — Туули, Регина, Сюзан и Йоханна, а также мужчины — Рене и Кристо, готовы бороться за высокие места. Для этого нужно собрать идеальный набор:
конкурентоспособный лыжный ход с потерей времени на трассе 0,5-3,5%;
точная стрельба — 97-100%;
время на штрафном круге — 24-27 секунд.
У всех этих спортсменов есть эти качества, нужно только правильно их скомбинировать. Вопрос также в удаче, ведь ветер не даст знать заранее, когда он будет дуть, снежинка не предупредит, когда попадет вам в глаз, а обслуживающий персонал не скажет, что сегодня немного не в себе. В конечном счете, помимо спортсмена, все остальные должны работать слаженно в этот день“, — поделился своим мнением Лессинг с RusDelfi.
Стартовый этап нового сезона Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря.
Главный тренер сборной по биатлону Стефан Линдингер определяет, кто и на какой дистанции выступит в Контиолахти на этих выходных. В субботу в сингл-миксте (14:15) будут выступать Рене Цахкна и Регина Эрмитс, а в смешанной эстафете (16:45) выступят Сюзан Кюльм, Ханна-Брита Каазик, Кристо Сиймер и Роберт Хелдна.
В воскресенье состоится женская и мужская эстафеты (14:45 и 12:25). Прямые трансляции покажет ETV и Eurosport 1.
Календарь главных соревнований по биатлону в сезоне 2024/25
30 ноября – 8 декабря 2024 года – Этап Кубк миира. Контиолахти, Финляндия
13 – 15 декабря 2024 года – Этап Кубка мира. Хохфильцен, Австрия
19 – 22 декабря 2024 года – Этап Кубка мира. Анси – Ле Гран Борнан, Франция
9 – 12 января 2025 года – Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
13 – 23 января 2025 года – Зимняя Универсиада. Турин, Италия
15 – 19 января 2025 года – Этап Кубка мира. Рупольдинг, Германия
23 – 26 января 2025 года – Этап Кубка мира. Антхольц (Антерсельва), Италия
29 января – 2 февраля 2025 года – Открытый чемпионат Европы. Мартель-валь Мартелло, Италия
12 – 23 февраля 2025 года – Чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
6 – 9 марта 2025 года – Этап Кубка мира. Нове-Место-на-Мораве, Чехия
13 – 16 марта 2025 года – Этап Кубка мира. Поклюйка, Словения
21 – 23 марта 2025 года – Этап Кубка мира. Холменколлен, Норвегия
По итогам всех этапов Кубка мира 2024/2025 будет определен победитель и победительница общего зачета сезона.
Размеры призовых на Кубке мира (КМ) и Чемпионате мира (ЧМ) по биатлону в сезоне 2024/2025 значительно увеличены. Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о росте призового фонда каждой личной гонки на 8%.
Призовые на Кубке мира:
Первое место – 15 000 евро
Второе место – 12 000 евро
Третье место – 10 000 евро
Четвертое место – 9 000 евро
Призовые на чемпионате мира:
Золото – 25 000 евро
Серебро – 20 000 евро
Бронза – 15 000 евро