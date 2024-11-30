На выходных стартует биатлонный предолимпийский сезон: „Эстонские спортсмены готовы бороться за высокие места“

Сезон Кубка мира по биатлону 2024 года стартует в ближайшие выходные в Контиолахти (Финляндия). В женской команде сборной Эстонии главные надежды возлагаются на Туули Томингас, Регину Эрмитс, Сюзан Кюльм, Йоханну Талихярм и Ханну-Бриту Каазик. В мужской команде выделяются Роберт Хелдна, Рене Цахкна и Кристо Сиймер, а также Марк-Маркос Кехва и Ярослав Неверов, которые дебютируют в серии Кубка мира.

Роланд Лессинг, делая прогнозы на предстоящий сезон, отметил: „На данный момент, на мой взгляд, четыре девушки — Туули, Регина, Сюзан и Йоханна, а также мужчины — Рене и Кристо, готовы бороться за высокие места. Для этого нужно собрать идеальный набор:

конкурентоспособный лыжный ход с потерей времени на трассе 0,5-3,5%; точная стрельба — 97-100%; время на штрафном круге — 24-27 секунд.

У всех этих спортсменов есть эти качества, нужно только правильно их скомбинировать. Вопрос также в удаче, ведь ветер не даст знать заранее, когда он будет дуть, снежинка не предупредит, когда попадет вам в глаз, а обслуживающий персонал не скажет, что сегодня немного не в себе. В конечном счете, помимо спортсмена, все остальные должны работать слаженно в этот день“, — поделился своим мнением Лессинг с RusDelfi.

Стартовый этап нового сезона Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря.

Главный тренер сборной по биатлону Стефан Линдингер определяет, кто и на какой дистанции выступит в Контиолахти на этих выходных. В субботу в сингл-миксте (14:15) будут выступать Рене Цахкна и Регина Эрмитс, а в смешанной эстафете (16:45) выступят Сюзан Кюльм, Ханна-Брита Каазик, Кристо Сиймер и Роберт Хелдна.

В воскресенье состоится женская и мужская эстафеты (14:45 и 12:25). Прямые трансляции покажет ETV и Eurosport 1.

Календарь главных соревнований по биатлону в сезоне 2024/25

30 ноября – 8 декабря 2024 года – Этап Кубк миира. Контиолахти, Финляндия

13 – 15 декабря 2024 года – Этап Кубка мира. Хохфильцен, Австрия

19 – 22 декабря 2024 года – Этап Кубка мира. Анси – Ле Гран Борнан, Франция