Российский „подарок“: спустя 15 лет Эстония едва не выиграла золото Кубка мира по биатлону

Эстонский биатлонист вспомнил, что начало соревнований, которые состоялись 15 лет назад, не отличалось от других гонок, и все просто идеально сложилось. „Я помню, что скорость моих лыж была на уровне соперников, потому что они были очень хорошо подготовлены. Физиотерапевт, который поддерживал нас перед стартом, отлично подготовил мышцы, стрельба шла гладко, было хорошее взаимопонимание с тренером. Не было напряжения, так как приближались рождественские каникулы, а товарищи по команде поддерживали меня“.

Роланд Лессинг в интервью RusDelfi признался, что не испытывал особенных эмоций, когда узнал новости про Устюгова. „Я сам заголовок просто прочитал, никаких размышлений по поводу новости у меня не было, так как я обычно не задерживаюсь на интригующих темах. Позже, когда позвонил первый журналист, я вспомнил, что да, утром видел этот заголовок“, — отметил Лессинг, добавив, что добиваться победы задним числом он не хочет.

Решение CAS могло бы затронуть и историю эстонского спорта. Пересмотр охватывает только результаты Устюгова с 1 января 2010 года, оставляя нетронутыми достижения до этой даты. Так, его победа на этапе Кубка мира 20 декабря 2009 года в Поклюке (Словения) остаётся в силе. В том масс-старте вторым финишировал эстонец Роланд Лессинг, показавший лучший результат в своей карьере. Если бы результаты Устюгова аннулировали с декабря 2009-го, то именно Лессинг стал бы победителем того этапа, вписав своё имя в историю.

Эти изменения внесли коррективы и в олимпийскую историю. Французский биатлонист Мартен Фуркад станет шестикратным олимпийским чемпионом, а медали масс-старта в Ванкувере перераспределятся: серебро достанется словаку Паволу Хурайту, а бронза – австрийцу Кристоффу Зуманну.

Во вторник, 26 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что российский биатлонист Евгений Устюгов нарушил антидопинговые правила. Это решение было основано на данных из его биологического паспорта, которые выявили серьёзные аномалии. В результате все достижения спортсмена с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/2014 были аннулированы. Среди них – золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете, завоёванные на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года.

Смотрите видео о том, как это было:

Отвечая на вопрос, вспоминает ли он о той значимой гонке, Роланд Лессинг признался:

„Как-то так сложилась жизнь, что я вспоминаю об этом только когда пресса снова поднимает эту тему. Но если честно, я скорее благодарен ситуации, что не стал отставать от лидера гонки. Благодаря обгону Евгения мне удалось немного сэкономить силы, так как я мог ехать за ним в потоке разреженного воздуха, и это, возможно, стало решающим фактором для второго места. Оставшиеся позади конкуренты были очень близко. Одерживать победу сейчас, таким образом, мне не принесло бы удовольствия“, — поделился спортсмен.

По его мнению, никто не рад по-настоящему от получения медалей, которых лишился российский биатлонист.

Если бы теоретически Лессинг сейчас занял первое место, он отметил: „Новость была бы для меня скорее неприятной, поскольку эмоции того времени, 2009 года, уже невозможно вернуть. Я бы предпочёл, чтобы таких новостей в спорте вообще не было. Что касается призовых, то, конечно, их не платят задним числом“.

Говоря о призовых за второе место и о том, сколько он мог бы заработать, если бы занял первое место, Лессинг отметил: „Я не занимался спортом ради денег. Амбициозный человек может зарабатывать гораздо больше, чем скромные премии в биатлоне. Кроме того, разумно разделить призовые с товарищами по команде, ведь, к счастью, за результатами всегда стоит не один спортсмен“. Конкретную сумму он назвать не смог.

В биатлоне стартует новый сезон

Сезон Кубка мира по биатлону в этом году начнется в ближайшие выходные в Контиолахти (Финляндия). Женскую сборную Эстонии будут представлять Туули Томингас, Регина Эрмитс, Сюзан Кюльм, Йоханна Талихярм и Ханна-Брита Каазик. В мужской команде за страну выступят Роберт Хелдна, Рене Цахкна, Кристо Сиймер, Марк-Маркос Кехва и Ярослав Неверов, при этом двое последних дебютируют в серии Кубка мира.

„На данный момент, на мой взгляд, четыре девушки — Туули, Регина, Сюзан и Йоханна, а также мужчины — Рене и Кристо, готовы бороться за высокие места. Для этого нужно собрать идеальный набор:

1) конкурентоспособный лыжный ход, с потерей времени на трассе 0,5-3,5%;

2) точная стрельба — 97-100%;

3) время на штрафном круге — 24-27 секунд.

У всех этих спортсменов есть эти качества, нужно только правильно их скомбинировать. Вопрос также в удаче, ведь ветер не даст знать заранее, когда он будет дуть, снежинка не предупредит, когда попадет вам в глаз, а обслуживающий персонал не скажет, что сегодня немного не в себе. В конечном счете, помимо спортсмена, все остальные должны работать слаженно в этот день“, — поделился своим мнением Лессинг.

Роланд Лессинг Роланд Лессинг — выдающийся эстонский биатлонист, который принял участие в пяти подряд Олимпийских играх (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), а в Ванкувере в 2010 году был знаменосцем сборной Эстонии. Его карьера в Кубке мира началась в сезоне 1998/1999, и первые очки он заработал в сезоне 2005/2006. Одним из самых ярких моментов его карьеры стало 20 декабря 2009 года, когда на третьем этапе Кубка мира в Поклюке Лессинг занял второе место в пасьюте, уступив лишь россиянину Евгению Устюгову. Этот результат стал его первым подиумом на Кубке мира, при этом он стартовал с шестнадцатой позиции, но смог выйти в лидеры после последнего огневого рубежа. Помимо биатлона, Лессинг также участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам. В марте 2019 года, после завершения чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде, Роланд объявил о завершении спортивной карьеры.

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