ЧП и криминал
02.12.2024, 12:35

Брат убитого в тюрьме эстонского блогера попытался через суд вернуть музыку, которую они написали вместе

 
Eesti Ekspress
Содержание телефона Карлоса Колька (на фото) отныне принадлежит наследникам.
Содержание телефона Карлоса Колька (на фото) отныне принадлежит наследникам.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Музыканту и блогеру Карлосу Кольку, как пишет Eesti Ekspress, должны были вернуть принадлежавшие ему и его брату музыкальные композиции, записанные на подлежавший уничтожению телефон. Сделать это не успели, Кольк был убит в тюрьме сокамерником.

18 июня этого года музыкальный продюсер Карлос Кольк в рамках согласительного производства признал себя в суде виновным в причастности к наркобизнесу. В соответствии с договоренностью конфискованные у Колька два iPhone подлежали уничтожению.

Перед этим Кольку должны были предоставить возможность скопировать фотографии и видео с телефонов на новый телефон или компьютер. Среди прочих файлов на телефоне была музыка, которую они с братом написали вместе.

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