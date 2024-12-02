02.12.2024, 12:35
Брат убитого в тюрьме эстонского блогера попытался через суд вернуть музыку, которую они написали вместе
ФОТО: | Eesti Ekspress
Музыканту и блогеру Карлосу Кольку, как пишет Eesti Ekspress, должны были вернуть принадлежавшие ему и его брату музыкальные композиции, записанные на подлежавший уничтожению телефон. Сделать это не успели, Кольк был убит в тюрьме сокамерником.
18 июня этого года музыкальный продюсер Карлос Кольк в рамках согласительного производства признал себя в суде виновным в причастности к наркобизнесу. В соответствии с договоренностью конфискованные у Колька два iPhone подлежали уничтожению.
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