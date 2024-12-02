Брат убитого в тюрьме эстонского блогера попытался через суд вернуть музыку, которую они написали вместе

Музыканту и блогеру Карлосу Кольку, как пишет Eesti Ekspress, должны были вернуть принадлежавшие ему и его брату музыкальные композиции, записанные на подлежавший уничтожению телефон. Сделать это не успели, Кольк был убит в тюрьме сокамерником.