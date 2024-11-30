Эстонский производитель поставил в Саудовскую Аравию миллион упаковок картофельных вафель

Для выхода на рынок Саудовской Аравии необходимо было разрешение местного продовольственного департамента, кроме того, товар должен поставляться с маркировкой на арабском языке на упаковке. Потребовалась и немного адаптировать продукт в соответствии с предпочтениями потребителей. Прямыми конкурентами Balsnack в Саудовской Аравии являются латвийские Long Chips, а также такие всемирно известные бренды, как Lays, и ряд местных производителей снеков.

Что касается объемов контрактов, то Balsnack рассчитывает продать арабам не менее миллиона упаковок картофельных вафель. „Мы ожидаем, что оба новых партнера смогут заказывать не менее четырех-пяти морских контейнеров в год, это 300 000-400 000 упаковок Grand Chips“, — сказал Утсар, добавив, что в таком случае у них уже будет три партнера с аналогичными объемами.

На рынок Саудовской Аравии компания выпускает картофельные вафли под брендом Balsnack Grand Chips. Однако ценовая политика находится там под большим давлением, т. к. местные производители предлагают свою продукцию по низким ценам. „Небольшие упаковки стоят меньше одного евро, что затрудняет конкуренцию. Популярны также мегапакеты, которые предпочитают покупать большие семьи“, — пояснил Утсар.

„С компанией Othaim, которая управляет крупнейшей розничной сетью в Саудовской Аравии, мы уже начали сотрудничать. Их первый заказ отправим в конце декабря. Переговоры с сетью гипермаркетов Panda находятся на финальной стадии, и в январе 2025 года все должно быть готово к сотрудничеству“, — добавил он.

„Мы уже продали им четыре контейнера картофельных вафель Grand Chips, новый заказ отправим в декабре“, — сказал изданию Delfi Ärileht Марко Утсар, менеджер Balsnack по экспорту. Однако бизнес-миссия в Саудовскую Аравию в сентябре этого года открыла новые возможности для сотрудничества. Balsnack установил прямые контакты с представителями двух важных розничных сетей, Othaim Co. и Panda.

Предприятие Balsnack начало работать на рынке Саудовской Аравии более года назад, когда на международной выставке продуктов Gulfood нашло своего первого партнера — компанию Bin Dawood Holding, управляющую сетью магазинов Danube.

„Если к февралю наша продукция будет представлена в трех крупных торговых сетях, мы постараемся повысить узнаваемость бренда и спрос на продукцию. Так что большая и серьезная работа еще впереди, — сказал Утсар, отметив, что Фонд предпринимательства и инноваций внес значительный вклад в успех предприятия Balsnack. — EIS оказал нам основную поддержку, начиная с успешных бизнес-миссий и заканчивая организацией выставки Gulfood, где у нас появился первый крупный партнер“.

Самое главное — контакты и знакомства

Рейго Русинг, менеджер по развитию Balsnack, добавил: „Для того чтобы чего-то добиться, необходимо обязательно участвовать в выставках, завязывать знакомства и устанавливать контакты. Только так можно выйти на тот уровень, который позволяет заключать все больше сделок, появляются партнеры, с которыми устанавливаются надежные деловые отношения. Обычно первые завязанные на выставках контакты чаще всего ни к чему не приводят, а первые сделки не всегда заканчиваются сотрудничеством“.

За последние пять лет экспорт предприятия вырос на 500%, составив к настоящему времени половину всего оборота. Продукция компании поставляется в 72 страны. Как отметил Русинг, без экспорта, действуя только на эстонском рынке, выжить крайне трудно.

„Я горой стою за эстонское государство, и хотя некоторые говорят, что у нас в стране все плохо, я считаю, что без государственной поддержки компания Balsnack не существовала бы. В этом я совершенно уверен. Для того чтобы предприятие развивалось, нам оказали финансовую поддержку. В течение десяти лет мы знали, что нам всегда помогут и поддержат, посодействуют тому, чтобы мы ездили на выставки и устанавливали новые контакты, и это действительно очень помогло“, — сказал Русинг.

До недавнего времени предприятие Balsnack продавало в год миллион упаковок картофельных вафель, своего основного продукта. Если с выходом на новый рынок объемы продаж увеличатся, это не станет проблемой. Если производственные линии будут работать 24 часа в сутки семь дней в неделю, предприятие способно производить миллион упаковок в месяц.

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