29.11.2024, 12:55
Сегодня „черная пятница“: сколько в ней маркетинга и сколько - реальной выгоды?
ФОТО: | Delfi Meedia
„Черная пятница“ (Black Friday) — вероятно, самая известная распродажа по всему миру. В этом году „Черная пятница“ выпадает на 29 ноября. Но сколько в ней маркетинга и сколько - реальной выгоды? Как правильно подготовиться, не потратить лишнего и получить от этой акции максимум выгоды?
Для начала - почему „Черная пятница“? Сезон распродаж в США традиционно начинается в пятницу, после Дня благодарения. Праздничный ужин американцы проводят в кругу семьи, а в пятницу, по возможности берут выходной и едут за покупками, рассказывает латвийский Delfi.
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