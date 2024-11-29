Экономика
29.11.2024, 12:55

Сегодня „черная пятница“: сколько в ней маркетинга и сколько - реальной выгоды?

 
Черная пятница. Иллюстративное фото.
Черная пятница. Иллюстративное фото.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

„Черная пятница“ (Black Friday) — вероятно, самая известная распродажа по всему миру. В этом году „Черная пятница“ выпадает на 29 ноября. Но сколько в ней маркетинга и сколько - реальной выгоды? Как правильно подготовиться, не потратить лишнего и получить от этой акции максимум выгоды?

Для начала - почему „Черная пятница“? Сезон распродаж в США традиционно начинается в пятницу, после Дня благодарения. Праздничный ужин американцы проводят в кругу семьи, а в пятницу, по возможности берут выходной и едут за покупками, рассказывает латвийский Delfi.

Первыми этот день назвали „черной пятницей“ полицейские — из-за пробок на дорогах. Со временем этот день „назначили“ самым выгодным для покупок за весь год. Есть и еще одна причина, по которой пятницу назвали „черной“: в США в финансовой отчетности убытки отмечались красным, а прибыль — черным. Отсюда выражение „In the black“, то есть „выйти в плюс“. Ноябрьская распродажа стала отличной возможностью для бизнеса подвести итоги года с прибылью.

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