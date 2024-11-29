Сегодня „черная пятница“: сколько в ней маркетинга и сколько - реальной выгоды?

Для начала - почему „Черная пятница“? Сезон распродаж в США традиционно начинается в пятницу, после Дня благодарения. Праздничный ужин американцы проводят в кругу семьи, а в пятницу, по возможности берут выходной и едут за покупками, рассказывает латвийский Delfi .

Первыми этот день назвали „черной пятницей“ полицейские — из-за пробок на дорогах. Со временем этот день „назначили“ самым выгодным для покупок за весь год. Есть и еще одна причина, по которой пятницу назвали „черной“: в США в финансовой отчетности убытки отмечались красным, а прибыль — черным. Отсюда выражение „In the black“, то есть „выйти в плюс“. Ноябрьская распродажа стала отличной возможностью для бизнеса подвести итоги года с прибылью.