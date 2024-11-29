Грузовик с прицепом съехал с дороги, произошла утечка химиката. Движение на месте происшествия перекрыли
Сегодня в 11:08 сообщили о ДТП в Йыгевамаа на дороге Сиймусти-Хярьянурме, где грузовик с прицепом съехал с дороги. В прицепе были резервуары с химикатами.
Автопоезд перевернулся на бок, в результате чего один резервуар весом в тонну лопнул и оттуда начал вытекать химикат - по первоначальной оценке, это серная кислота.
Спасатели и полиция работают на месте происшествия.
Радиус опасной зоны определили в 200 метров. Поблизости от места происшествия нет густозаселенных территорий, и, по оценке руководителя спасательных работ, жизни людей вне опасности. Движение на участке дороги перекрыли и перенаправили. Спасатели формируют в кювете земляной вал, чтобы ограничить распространение загрязнения, и ищут возможность поднять грузовик на колеса. Из Тартуской спасательной команды доставили на место происшествия прицеп со специальными средствами для ликвидации химического загрязнения.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются. Для разрешения ситуации привлекли инспектора Департамента окружающей среды.