Грузовик с прицепом съехал с дороги, произошла утечка химиката. Движение на месте происшествия перекрыли

Автопоезд перевернулся на бок, в результате чего один резервуар весом в тонну лопнул и оттуда начал вытекать химикат - по первоначальной оценке, это серная кислота.

Радиус опасной зоны определили в 200 метров. Поблизости от места происшествия нет густозаселенных территорий, и, по оценке руководителя спасательных работ, жизни людей вне опасности. Движение на участке дороги перекрыли и перенаправили. Спасатели формируют в кювете земляной вал, чтобы ограничить распространение загрязнения, и ищут возможность поднять грузовик на колеса. Из Тартуской спасательной команды доставили на место происшествия прицеп со специальными средствами для ликвидации химического загрязнения.