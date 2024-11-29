Европрокуратура „накрыла“ в странах Балтии ОПГ, ее членов подозревают в масштабном налоговом преступлении

По сообщению EPPO, за последние два дня 624 сотрудника правоохранительных органов провели обыски и аресты в 16 странах. В результате расследования EPPO выявило еще одну преступную организацию. По подозрению, ее члены претворили в жизнь сложную схему мошенничества с налогом с оборота, которая касалась торговли популярными электронными устройствами и причинила ущерб от недополученного налога с оборота в размере около 297 миллионов евро.