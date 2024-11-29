29.11.2024, 13:34
Европрокуратура „накрыла“ в странах Балтии ОПГ, ее членов подозревают в масштабном налоговом преступлении
ФОТО: | Delfi Meedia
Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что в рамках масштабной правоохранительной операции в странах Балтии по подозрению в международном налоговом мошенничестве были задержаны 32 человека, трое из которых находятся под стражей.
По сообщению EPPO, за последние два дня 624 сотрудника правоохранительных органов провели обыски и аресты в 16 странах. В результате расследования EPPO выявило еще одну преступную организацию. По подозрению, ее члены претворили в жизнь сложную схему мошенничества с налогом с оборота, которая касалась торговли популярными электронными устройствами и причинила ущерб от недополученного налога с оборота в размере около 297 миллионов евро.
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