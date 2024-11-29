ЧП и криминал
29.11.2024, 13:34

Европрокуратура „накрыла“ в странах Балтии ОПГ, ее членов подозревают в масштабном налоговом преступлении

 
Операция „Адмирал“
Операция „Адмирал“
ФОТО: Euroopa Prokuratuur | Delfi Meedia

Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что в рамках масштабной правоохранительной операции в странах Балтии по подозрению в международном налоговом мошенничестве были задержаны 32 человека, трое из которых находятся под стражей.

По сообщению EPPO, за последние два дня 624 сотрудника правоохранительных органов провели обыски и аресты в 16 странах. В результате расследования EPPO выявило еще одну преступную организацию. По подозрению, ее члены претворили в жизнь сложную схему мошенничества с налогом с оборота, которая касалась торговли популярными электронными устройствами и причинила ущерб от недополученного налога с оборота в размере около 297 миллионов евро.

Мошенничество, разоблаченное в ходе проведения объявленной в ноябре 2022 года операции „Адмирал“, считается крупнейшей махинацией с налогом с оборота в истории ЕС, ущерб от него оценивается по последним данным в 2,9 миллиарда евро. EPPO удалось выявить связи между лицами и компаниями, попавшими под подозрения в рамках „Адмирала“, и преступной группировкой, действующей в странах Балтии.

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