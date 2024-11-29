АРХИВНЫЕ ФОТО | Архитектурный символ эпохи, спасший Таллинн от дефицита воды. Водоочистной станции Юлемисте исполнилось 97 лет!
Сегодня, 29 ноября, исполняется 97 лет с открытия водоочистной станции Юлемисте, которая по сей день обеспечивает жителей столицы чистой питьевой водой, сообщает AS Tallinna Vesi в своем пресс-релизе. Воду из озера Юлемисте жители Таллинна потребляли уже с 1345 года, когда король Дании даровал городу право построить от озера канал, но начало систематическому очищению воды было положено в 1927 году.
В Эстонии начало развитию водопроводной системы было положено в XIII веке, когда в качестве питьевой воды стали использовать поверхностные воды озера Юлемисте. После восстания Юрьевой ночи в 1345 году от истока реки Хярьяпеа, вытекающей из озера Юлемисте, до ворот Харью был проложен канал длиной 4 километра, который образовывал ров под городскими стенами, уходя у Рыбного порта в море.
Первые трубы были деревянными
В конце XIV и начале XV века прошла работа над вторым этапом водоснабжения города Таллинна – были установлены трубы, которые отводили воду от мельничных прудов в городские общественные колодцы. Первые водопроводные трубы были деревянными. Поворотной точкой стал 1860 год, когда деревянные трубы начали заменять на чугунные и стали появляться первые общественные краны.
В Таллинне к 1883 году к водопроводной сети были подключены 656 домов, а длина труб составляла 32 километра. К 1915 году водопровод был уже в 3166 домах, а совокупная длина труб выросла до 83 километров.
Очищать воду впервые стали в 1920-х
Население столицы продолжало расти, а вместе с тем росла и потребность в воде, поэтому у озера Юлемисте было решено построить водоочистную станцию. Построенное в 1927 году по проекту Эриха Якоби здание водоочистной станции Таллиннской системы снабжения фильтрованной водой является одним из важнейших достижений промышленной архитектуры 1920-х годов. Это первое в Эстонии строение в стиле функционализма, которое частично сохранилось и находится в использовании и в наши дни. В этом здании пробная очистка воды из озера Юлемисте была осуществлена 29 ноября 1927 года – эта дата и считается днем рождения водоочистной станции.
Советская власть хотела взорвать станцию
Таллиннскую водопроводную сеть спас тогдашний управляющий водоочистной станции Йоханнес Роэс. В августе 1941 года, в последние дни власти Советов, было решено взорвать таллиннскую водоочистную станцию. Непосредственно перед подрывом Йоханнесу Роэсу удалось обезвредить большинство фугасных зарядов, в результате чего разрушена оказалась лишь небольшая часть станции.
В послевоенные годы население города и число предприятий, которым требовалась вода, стремительно росли. Первое расширение водоочистной станции было завершено в 1964 году, а следующее – в 1979. Автоматическая система управления и контроля Damatic была внедрена в 1987 году, а озон начали использовать на предварительном этапе процесса очистки воды в 1997 году.
Вода из-под крана – качественная питьевая вода
Питьевая вода в Таллинне была чистой с момента начала регулярной очистки воды – в столице никогда не было эпидемий, вызванных плохим качеством воды. Уже в 1920 году городская управа запретила вблизи озера Юлемисте любые мероприятия и деятельность, способные загрязнить воду. Со временем процесс очистки воды значительно усовершенствовался, и на протяжении десятилетий водопроводная вода в сфере ответственности Tallinna Vesi остается очень высокого качества.
Хотя грунтовые и поверхностные воды имеют разный вкус, качество воды от этого не меняется. Питьевая вода из-под крана соответствует очень высоким стандартам качества, для проверки и гарантии которых ежедневно берутся десятки проб по всей Эстонии. Например, в первом полугодии этого года Tallinna Vesi взяла из водопроводных кранов своих клиентов 1552 пробы воды, которые на 100% соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. Чтобы предлагать качественную питьевую воду, на водоочистной станции Юлемисте осуществляется занимающий 17 часов многоэтапный процесс очистки воды. Для обеспечения стабильно высокого качества водопроводной воды и поддержания чистоты окружающей природной среды постоянно проводятся работы по развитию и техническому обслуживанию водопроводной сети.
43 года очистки сточных вод
Старейшие письменные свидетельства наличия канализационных систем в Таллинне содержатся в акте магистр Ливонского ордена Зигфрида Ландера фон Шпонхейма от 1422 года, который был составлен для разрешения разногласий между городом Таллинном и женским монастырем. В документе упоминается канал для отвода сточных вод, который пронизывал городскую стену и стал причиной вывода сточных вод монастырской бани и монастырского хозяйства в ров за городской стеной.
Река Хярьепеа стала каналом сточных вод в 1862 году. Часть реки, близкая к морю, была загрязнена настолько сильно, что магистрат запретил брать оттуда питьевую воду. В 1923 году на реке был установлен деревянный настил, поскольку источаемый ей неприятный запах загрязнял воздух окрестностей. В 1932–1938 годах река Хярьяпеа была преобразована в закрытый коллектор сточных вод.
В 1973–1978 годах в Таллиннском заливе был проложен глубоководный выпуск – длина пролегающего по дну моря водопровода составила 3 километра. Затем начались работы по строительству водоочистной станции, которая была введена в эксплуатацию в 1981 году.
Главная насосная станция – часть, предшествующая водоочистной станции – была впервые запущена 18 января 1978 года. Для отвода сточных вод в насосную станцию был осуществлен подрыв бетонной стены, возведенной в глубинном коллекторе на улице Туукри, и производимая горожанам сточная вода выкачивалась непосредственно в море.
В 1981 году начала работу пальяссаареская станция очистки сточных вод. Сначала использовалась механическая очистка, в ходе которой улавливались и устранялись содержащиеся в воде крупный мусор и твердые частицы. Химические и биологические очистные установки заработали в 1995 году. После добавления этих этапов очистки начал образовываться осадок, и с 1998 года в Пальяссааре проводится отделение осадка сточных вод. Сейчас из осадка сточных вод производят биогаз, который используется для сокращения расходов на тепло- и электроэнергию.
AS Tallinna Vesi – крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, обслуживающее более 25 000 частных и корпоративных клиентов и 500 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях.