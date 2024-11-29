Опасности „Черной пятницы“: три шага, которые помогут защитить ваши деньги от интернет-мошенников
Скидочные кампании в честь Черной пятницы знаменуют начало традиционного сезона активного шопинга, который всё чаще переходит в онлайн-формат. Вместе с ростом интернет-покупок в этот период активизируются и кибермошенники, использующие как проверенные, так и новые схемы обмана. Руководитель розничного банковского обслуживания LHV Анника Горошко напоминает о трех важных шагах, которые помогут обезопасить ваши финансы от мошенников.
„Каждый год мы фиксируем рост числа мошеннических попыток именно в период скидочных кампаний,“ - предупреждает Анника Горошко. Она отмечает, что мошенники прибегают к различным методам: рассылке поддельных писем и сообщений, созданию фейковых интернет-страниц и звонкам. Кроме того, изобилие „уникальных предложений“ и „специальных скидочных кодов“ снижает нашу бдительность. Чтобы избежать неприятных ситуаций, она рекомендует перед сезоном активного шопинга уделить всего 10 минут на проверку настроек безопасности.
Вот три важных пункта, о которых важно помнить всем, кто делает покупки в интернете
Настройте лимиты на карте и включите уведомления об операциях на вашем счете
Лимиты на карте помогут вам не только лучше вести бюджет, но и минимизировать возможный ущерб в случае мошенничества. Установите лимиты, соответствующие вашим ежедневным потребностям, а для крупных покупок временно увеличьте их через интернет-банк или в банковском приложении. Также активируйте уведомления об операциях на вашем счете - их можно получать в SMS, по e-mail или в виде уведомлений приложения вашего банка. Это позволит вам оперативно отслеживать все списания, быстро заметить подозрительные операции или расхождения в сумме оплаты.
Держите накопления на отдельном счете
Помните времена, когда наличные были основным способом оплаты, и никто не носил с собой все имеющиеся деньги? Примените тот же принцип в цифровую эпоху - держите свои сбережения на отдельном счете, который не привязан к вашей карте, используемой для повседневных покупок. Если понадобится использовать эти деньги, вы всегда сможете быстро перевести нужную сумму на карту. Такой подход обеспечит вам дополнительное спокойствие, а ваши основные накопления будут в большей безопасности.
Будьте предельно внимательны при вводе PIN-кодов
PIN2 — это не просто код. Он аналогичен вашей подписи и используется исключительно для подтверждения переводов или заключения договоров. Если система запрашивает у вас PIN2, убедитесь, что вы понимаете, зачем это требуется, и внимательно проверьте, какие действия вы собираетесь подтвердить. Не вводите PIN-коды автоматически, даже если это кажется привычным и рутинным действием - обязательно убедитесь в том, что это действие действительно необходимо и обоснованно.
Скидки в честь „черной пятницы“ - это отличная возможность приобрести желаемое по выгодным ценам, но не стоит забывать о безопасности. „Осознанность и заблаговременные меры предосторожности - лучшие способы защитить свои деньги и личные данные,“ - подчёркивает Анника Горошко. Перед каждой покупкой останавливайтесь на минуту, чтобы убедиться в надежности продавца и в том, что с вашей стороны соблюдены все меры безопасности. Пусть ваши покупки приносят только радость!
Что делать, если вы стали жертвой мошенников?
Сразу же заблокируйте банковскую карту. Это можно сделать в интернет-банке или через мобильное приложение. Не беспокойтесь, что перестраховываетесь: снять блокировку или заказать новую карту всегда проще, чем возвращать украденные деньги.
Свяжитесь с вашим банком. Используйте официальный номер телефона, указанный на сайте банка. Не доверяйте номерам из поисковых систем или сообщений, якобы от банка, - они могут оказаться номерами мошенников.
Сохраните доказательства. Зафиксируйте все подозрительные действия: делайте скриншоты сообщений, сделок и страниц. Это может быть важным для расследования мошенничества и для того, чтобы вернуть ваши деньги.