Опасности „Черной пятницы“: три шага, которые помогут защитить ваши деньги от интернет-мошенников

„Каждый год мы фиксируем рост числа мошеннических попыток именно в период скидочных кампаний,“ - предупреждает Анника Горошко. Она отмечает, что мошенники прибегают к различным методам: рассылке поддельных писем и сообщений, созданию фейковых интернет-страниц и звонкам. Кроме того, изобилие „уникальных предложений“ и „специальных скидочных кодов“ снижает нашу бдительность. Чтобы избежать неприятных ситуаций, она рекомендует перед сезоном активного шопинга уделить всего 10 минут на проверку настроек безопасности.

Вот три важных пункта, о которых важно помнить всем, кто делает покупки в интернете

Настройте лимиты на карте и включите уведомления об операциях на вашем счете

Лимиты на карте помогут вам не только лучше вести бюджет, но и минимизировать возможный ущерб в случае мошенничества. Установите лимиты, соответствующие вашим ежедневным потребностям, а для крупных покупок временно увеличьте их через интернет-банк или в банковском приложении. Также активируйте уведомления об операциях на вашем счете - их можно получать в SMS, по e-mail или в виде уведомлений приложения вашего банка. Это позволит вам оперативно отслеживать все списания, быстро заметить подозрительные операции или расхождения в сумме оплаты.

Держите накопления на отдельном счете

Помните времена, когда наличные были основным способом оплаты, и никто не носил с собой все имеющиеся деньги? Примените тот же принцип в цифровую эпоху - держите свои сбережения на отдельном счете, который не привязан к вашей карте, используемой для повседневных покупок. Если понадобится использовать эти деньги, вы всегда сможете быстро перевести нужную сумму на карту. Такой подход обеспечит вам дополнительное спокойствие, а ваши основные накопления будут в большей безопасности.

Будьте предельно внимательны при вводе PIN-кодов