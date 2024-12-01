Новости Эстонии
01.12.2024, 21:05

Готовы ли жители Эстонии к войне? „Самое ужасное, когда люди воюют из-за ресурсов“

 (37)
Представитель Департамента полиции и погранохраны Андрус Рейнстейн рассказывает о действиях PPA во время учений. Его слушают командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило, командир дивизии генерал-майор Индрек Сирель и руководитель учений МВД Марти Магнус.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Андрус Рейнстейн рассказывает о действиях PPA во время учений. Его слушают командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило, командир дивизии генерал-майор Индрек Сирель и руководитель учений МВД Марти Магнус.
ФОТО: Eesti kaitsevägi

На прошлой неделе прошли общереспубликанские учения Decisive Lancer 24, в ходе которых проверку на прочность проходили не только правоохранительные структуры, но и местные самоуправления, которым в кризисных ситуациях придется самостоятельно решать десятки жизненно важных ситуаций, пишет издание Maaleht.

По сценарию, к утру пятницы, это был последний день учений, ситуация в Эстонии сложилась, мягко говоря, напряженная: 16 дней назад из-за враждебных действий другого государства в стране объявили особое положение, а накануне, в четверг, военное положение.

В кабинете старейшины волости Ляэне-Нигула собрался кризисный штаб. К этому времени в соответствии с заданиями, которые которые ставились каждое утро, уже были подготовлены и нанесены на карту места эвакуации и убежищ; создана структура управления кризисной ситуацией; отмечены на карте помещения, в которые в случае срочной необходимости может переехать кризисный штаб, проверены варианты связи.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (37)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии