01.12.2024, 21:05
Готовы ли жители Эстонии к войне? „Самое ужасное, когда люди воюют из-за ресурсов“(37)
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На прошлой неделе прошли общереспубликанские учения Decisive Lancer 24, в ходе которых проверку на прочность проходили не только правоохранительные структуры, но и местные самоуправления, которым в кризисных ситуациях придется самостоятельно решать десятки жизненно важных ситуаций, пишет издание Maaleht.
По сценарию, к утру пятницы, это был последний день учений, ситуация в Эстонии сложилась, мягко говоря, напряженная: 16 дней назад из-за враждебных действий другого государства в стране объявили особое положение, а накануне, в четверг, военное положение.
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