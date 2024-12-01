Готовы ли жители Эстонии к войне? „Самое ужасное, когда люди воюют из-за ресурсов“

По сценарию, к утру пятницы, это был последний день учений, ситуация в Эстонии сложилась, мягко говоря, напряженная: 16 дней назад из-за враждебных действий другого государства в стране объявили особое положение, а накануне, в четверг, военное положение.

В кабинете старейшины волости Ляэне-Нигула собрался кризисный штаб. К этому времени в соответствии с заданиями, которые которые ставились каждое утро, уже были подготовлены и нанесены на карту места эвакуации и убежищ; создана структура управления кризисной ситуацией; отмечены на карте помещения, в которые в случае срочной необходимости может переехать кризисный штаб, проверены варианты связи.