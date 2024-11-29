КАЛЬКУЛЯТОР | Посчитайте, сколько налога вам придется заплатить с заказанного в интернете товара!

„Каждый год на неделе так называемой „чёрной пятницы“ видно, что многие жители Эстонии заказывают товары из государств, не входящих в Европейский союз, не зная точно, какие налоги могут применяться к заказанным ими товарам. С помощью калькулятора таможенной пошлины очень легко и удобно получить представление о возможных налогах, связанных с покупкой“, – сказала руководитель службы таможенных услуг НТД Каари Лайневоол.

„Если при покупках стоимостью менее 150 евро к заказанным товарам применяется только налог с оборота, то более дорогие товары облагаются также и таможенной пошлиной. Особенно важно это знание в случае более дорогих товаров, где ставка таможенной пошлины зависит от вида товара и государства происхождения“, – добавила Лайневоол.

Калькулятор таможенной пошлины предназначен прежде всего для людей, заказывающих товары в интернет-магазинах за пределами Европейского союза. Он основан на списке наиболее заказываемых товаров, в который входят, например, электронные изделия, одежда, косметика и игрушки. Пользователь должен выбрать в калькуляторе только описание товара, ввести цену, транспортные расходы, государство отправления и валюту, а сумма налога рассчитывается автоматически.

„Мы надеемся, что этот цифровой инструмент поможет принять более осознанные решения о покупке и избежать последующих возможных неожиданностей при получении товара“, – сказала Лайневоол.

Калькулятор на русском языке доступен ЗДЕСЬ, на эстонском ЗДЕСЬ.

Таможенная пошлина – это государственный налог, установленный законодательством Европейского союза, который физическое или юридическое лицо должно платить при импорте товаров в ЕС из третьих стран (стран, не входящих в ЕС).

Ставки таможенной пошлины устанавливаются в соответствии с общей торговой политикой Европейского союза (ЕС) и ставки пошлин зависят от того, насколько импорт товаров может влиять на общий рынок и на производителей ЕС, поскольку торговая и тарифная политика ЕС направлена на защиту экономических интересов ЕС.

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