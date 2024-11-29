В Таллинне пьяный водитель врезался в столб уличного освещения

Вчера в 03.10 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Мяннику теэ, 99. 24-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем легкового автомобиля Mercedes-Benz S 500, выехал с дороги и врезался в столб уличного освещения. Водителя доставили в больницу.

В 10.14 произошло дорожное происшествие в деревне Тагади волости Саку Харьюского уезда. На 23-м км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри 21-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем BMW X5, врезалась в прицеп грузового автомобиля Scania R440, совершавшего левый поворот. Водителя BMW доставили в больницу.

В 13.35 произошло дорожное происшествие в Таллинне у остановки „Tehnikaülikool“ на Эхитаяте теэ, где пикап Isuzu D-Max неожиданно повернул направо перед автобусом Solaris Urbino 18 CNG, которым управляла 46-летняя женщина. Водитель автобуса была вынуждена резко затормозить, в результате чего в салоне упала пассажирка, 91-летняя женщина, которую доставили в больницу.

В 17.04 произошло дорожное происшествие в Вильянди у дома по улице Таллинна, 53. 62-летний мужчина, поворачивая налево на легковом автомобиле Volvo, наехал на 59-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 17.34 произошло дорожное происшествие в деревне Оякюла волости Виру-Нигула Ляэне-Вируского уезда, где на 11-м км шоссе Пыдрузе-Кунда-Пада 63-летний мужчина, совершая левый поворот на легковом автомобиле Volvo, столкнулся с проезжавшим мимо легковым автомобилем BMW, которым управлял 23-летний мужчина. Водителя BMW доставили в больницу.

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