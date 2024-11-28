ФОТО и ВИДЕО | В результате ДТП водителя BMW доставили в больницу

В полиции пояснили, что автомобиль Volvo поворачивал налево, но водитель подъехавшего сзади BMW не понял маневра и начал его обгонять. Из-за этого BMW врезался в Volvo сбоку. Оба водителя были трезвы и имели права управления транспортным средством. На место прибыла скорая помощь, водителя BMW доставили в больницу, водитель Volvo в госпитализации не нуждался.