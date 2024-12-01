01.12.2024, 14:34
Пропавшая на днях пожилая женщина найдена мертвой
ФОТО: Delfi
В четверг полиция просит помощи в установлении местонахождения 84-летней Маре, которая ушла из своего дома в тартуском районе Аннелинн и не вернулась.Сегодня женщина найдена мертвой.
В воскресенье полиция сообщила, что случайный прохожий в полдень заметил в реке Эмайыги тело мертвой женщины. Полиция выяснила, что речь идет о пропавшей Маре.
Как сообщила полиция, нет оснований подозревать, что смерть женщины наступила в результате совершения преступления. Точные причины смерти выяснит вскрытие.