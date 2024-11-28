Полиция просит помощи в поисках пожилой женщины. Ее жизни угрожает опасность

Сегодня близкие обнаружили, что Маре ушла из своего дома на улице Уус, оставив личные вещи. Так как полученная информация говорит о том, что жизнь женщины может быть в опасности, полиция начала в Тарту поисковые мероприятия на местности. В данный момент проверяются окрестности канала Анне — как пешим образом, так и с помощью дрона.