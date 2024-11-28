Суд приговорил подававшего в MTA ложные данные мужчину к реальному лишению свободы и запрету на предпринимательскую деятельность

Согласно предъявленному прокуратурой обвинению, Артур Сеппа в период с 2017 по 2023 год стал членом правления 14 коммерческих объединений и начал использовать их в схеме налогового мошенничества. В ходе досудебного следствия выяснилось, что мужчина задним числом изменял данные налоговых деклараций этих коммерческих объединений, подавая новые декларации, содержащие ложные данные.

„Надеемся, что это наказание поможет обвиняемому в будущем честнее относиться к предпринимательству. К тому же данный приговор суда подтверждает и для других предпринимателей, что манипуляции с налоговыми данными не являются частью эстонской предпринимательской культуры, так как подобное неправомерное извлечение выгоды с использованием налоговых данных подрывает общее функционирование эстонской налоговой системы“, - подчеркнула прокурор.

„Мы довольны тем, что Харьюский уездный суд в полной мере удовлетворил ходатайство прокуратуры, касающееся наказания, и назначил Артуру Сеппа вдобавок к реальному тюремному заключению также в виде дополнительного наказания запрет на предпринимательскую деятельность“, - отметила Сирле Мельк. По ее словам, Харьюский уездный суд своим приговором дал понять, что представление государству ложных данных и необоснованное получение таким образом денег налогоплательщика неприемлемо.

„В этом судебном деле в центре спора был не столько вопрос вины, сколько то, какое наказание должен вынести суд Артуру Сеппа, если его признают виновным в инкриминируемых ему деяниях. Особенно в ситуации, когда и сам обвиняемый признал в ходе судебного следствия свою вину по большинству эпизодов“, - сказала ведущий прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Сирле Мельк.

Суд также удовлетворил иск Налогово-таможенного департамента (MTA) по которому Артур Сеппа должен выплатить MTA почти 190 000 евро. При вынесении наказания суд учtл, что ранее мужчина наказывался в уголовном порядке как в Эстонии, так и в зарубежных странах, а это показывает, что прежние наказания не оказали своего положительного влияния на законопослушность обвиняемого.

Таким образом Артур Сеппа в период с апреля 2021 года по март 2024 года подавал подавал в налоговые органы ложные данные в декларациях коммерческих объединений за 2020-2022 годы, касающихся подоходного и социального налога, платежей по обязательной накопительной пенсии и платежей по страхованию от безработицы с целью увеличить сумму возврата налога.

Обвиняемый декларировал выплату зарплаты и удержание подоходного налога с физических лиц, которые в действительности в этих коммерческих объединениях не работали, не были зарегистрированы в регистре работников, и на самом деле зарплата им не выплачивалась и подоходный налог не удерживался.

Необоснованно получал возврат подоходного налога

Затем под руководством Артура Сеппа физические лица подавали ложные данные в своих декларациях о доходе физического лица, декларируя работу и получение зарплаты в подконтрольных обвиняемому коммерческих объединениях, в результате чего у них возникало необоснованное право на возврат подоходного налога. Фиктивных работников Артур Сеппа выбирал из своего круга знакомых, при условии, что эти люди не работали в течение конкретных лет и не имели официального дохода.

Мужчина утверждал, что речь идет о легкой и законной возможности заработать деньги. Согласно уговору, эти люди платили Сеппа часть (до 50%) от возвращенных сумм за его услугу. Всего в результате такой деятельности сумма необоснованных возвратов составила 194 118,43 евро.

К тому же Артур Сеппа использовал для подачи ложных данных от трех коммерческих объединений ID-карты, принадлежащие другим людям. Согласно обвинению, подсудимый использовал выданный на имя другого лица важный личный документ с целью необоснованного получения прав, что квалифицируется как злоупотребление важным личным документом.

Приговор Харьюского уездного суда еще не вошел в законную силу, он может быть обжалован в течение 30 дней.