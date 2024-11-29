Экономика
29.11.2024, 08:20

До 30 ноября можно успеть повысить ставку по второй пенсионной ступени. Но нужно ли это делать?

 
Отвечает эксперт
Анна Тамм
Коллаж
Коллаж
ФОТО: Delfi Meedia

Увеличить взносы во вторую ступень можно до 30 ноября через свой интернет-банк или на сайте Пенсионного регистра Эстонии. И хоть идея преумножить будущую пенсию кажется заманчивой, в этом году увеличить взносы планируют лишь 11% населения. RusDelfi пообщался с финансовым аналитиком Евгением Шуваловым и узнал, в каком случае повышение ставки по второй пенсионной ступени выгодно, а в каком - не самая лучшая идея.

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