До 30 ноября можно успеть повысить ставку по второй пенсионной ступени. Но нужно ли это делать?

Увеличить взносы во вторую ступень можно до 30 ноября через свой интернет-банк или на сайте Пенсионного регистра Эстонии. И хоть идея преумножить будущую пенсию кажется заманчивой, в этом году увеличить взносы планируют лишь 11% населения. RusDelfi пообщался с финансовым аналитиком Евгением Шуваловым и узнал, в каком случае повышение ставки по второй пенсионной ступени выгодно, а в каком - не самая лучшая идея.