28.11.2024, 15:46
АВТОНАЛОГ | Минфин залатает прореху в законе — теперь от уплаты налога не уйдет никто(2)
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA
Министерство финансов внесло в производство Рийгикогу поправку в Закон налоге на моторные транспортные средства, которая должна в последний момент перед вступлением в действие автоналога устранить в законе недостаток, который позволил бы почти любому освободиться от уплаты автоналога в течение следующих двух лет. Об этом пишет Forte.
Проблема уже принятого Закона о налоге на моторные транспортные средства состоит в том, что под налог до конца 2026 года не попадали автомобили, которые не находились по состоянию на 1 января 2025 года в Дорожном регистре, в том числе и те, у которых временно — хотя бы на один месяц — была приостановлена регистрация или они были временно сняты с учета.
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