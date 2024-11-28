Экономика
28.11.2024, 15:46

АВТОНАЛОГ | Минфин залатает прореху в законе — теперь от уплаты налога не уйдет никто

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Положения закона дополняют в срочном порядке
Положения закона дополняют в срочном порядке
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA

Министерство финансов внесло в производство Рийгикогу поправку в Закон налоге на моторные транспортные средства, которая должна в последний момент перед вступлением в действие автоналога устранить в законе недостаток, который позволил бы почти любому освободиться от уплаты автоналога в течение следующих двух лет. Об этом пишет Forte.

Проблема уже принятого Закона о налоге на моторные транспортные средства состоит в том, что под налог до конца 2026 года не попадали автомобили, которые не находились по состоянию на 1 января 2025 года в Дорожном регистре, в том числе и те, у которых временно — хотя бы на один месяц — была приостановлена регистрация или они были временно сняты с учета.

Другими словами: если регистрация транспортного средства по состоянию на 1 января 2025 года временно приостановлена или оно временно снято с учета, то 1 января, ввиду переходного периода, на него налог не устанавливается и налоговое уведомление не выписывается.

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