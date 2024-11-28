АВТОНАЛОГ | Минфин залатает прореху в законе — теперь от уплаты налога не уйдет никто

Проблема уже принятого Закона о налоге на моторные транспортные средства состоит в том, что под налог до конца 2026 года не попадали автомобили, которые не находились по состоянию на 1 января 2025 года в Дорожном регистре, в том числе и те, у которых временно — хотя бы на один месяц — была приостановлена регистрация или они были временно сняты с учета.