28.11.2024, 14:25
Рийна Сиккут хотела бы повышать акциз на алкоголь соответственно инфляции. Лиги: рост цен на спиртное во многом связан с нашими соседями(4)
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
В документе о направлениях по снижению потребления алкоголя, подготовленном Министерством социальных дел и министром здравоохранения Рийной Сиккут, предлагается корректировать акцизы на алкоголь в соответствии с изменением инфляции. Однако министр финансов Юрген Лиги считает, что такие решения надо принимать в зависимости от ситуации.
„Это (привязка акцизов на алкоголь к инфляции — ред.) теоретически правильно. Но на практике получается так, что алкогольные акцизы не могут быть изменены в соответствии с ростом цен, а лишь во многом - в зависимости от того, что делают соседи, - сказал министр финансов Юрген Лиги. - Если бы рынок был больше, то об этом можно было говорить и здесь“.
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