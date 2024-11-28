Экономика
28.11.2024, 14:25

Рийна Сиккут хотела бы повышать акциз на алкоголь соответственно инфляции. Лиги: рост цен на спиртное во многом связан с нашими соседями

 (4)
Рийна Сиккут
Рийна Сиккут
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

В документе о направлениях по снижению потребления алкоголя, подготовленном Министерством социальных дел и министром здравоохранения Рийной Сиккут, предлагается корректировать акцизы на алкоголь в соответствии с изменением инфляции. Однако министр финансов Юрген Лиги считает, что такие решения надо принимать в зависимости от ситуации.

„Это (привязка акцизов на алкоголь к инфляции — ред.) теоретически правильно. Но на практике получается так, что алкогольные акцизы не могут быть изменены в соответствии с ростом цен, а лишь во многом - в зависимости от того, что делают соседи, - сказал министр финансов Юрген Лиги. - Если бы рынок был больше, то об этом можно было говорить и здесь“.

По словам Лиги, по акцизам мы по сравнению с Латвией немного впереди, в то время как литовцы очень резко повысили акцизы. „На нас, конечно, влияет Латвия, а также то, что сделала Финляндия — они смягчили свою алкогольную политику“, - сказал министр финансов и добавил, что надо смотреть также на то, как акцизы влияют на бюджет. „Индексация в целом не работает, мы должны всё же сохранять гибкость в бюджете и принимать эти решения соответственно ситуации“, - отметил он.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии