03.12.2024, 09:15
Госсуд: организации, осваивающие европейские деньги, государство наказывает за малейшие ошибки(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Местные самоуправления уже давно обеспокоены тем, что государство слишком рьяно требует возврата европейских денег, даже за, казалось бы, пустяковые ошибки. Государственный суд вынес решение, в котором весьма критично оценил рвение государства, пишет Eesti Ekspress.
Тартуский университет несколько лет назад построил центр Delta, в котором разместились различные институты, факультеты, частные предприятия, в т. ч. Институт компьютерных наук, Центр предпринимательства и инноваций и другие учреждения. Строительство Delta обошлось более чем в 28 миллионов евро, часть средств была получена за счет субсидий ЕС.
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