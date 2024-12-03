Новости Эстонии
03.12.2024, 09:15

Госсуд: организации, осваивающие европейские деньги, государство наказывает за малейшие ошибки

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Тартуский университет, как постановл Госсуд, не нарушил правила госзакупок при строительстве здания Delta.
Тартуский университет, как постановл Госсуд, не нарушил правила госзакупок при строительстве здания Delta.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Местные самоуправления уже давно обеспокоены тем, что государство слишком рьяно требует возврата европейских денег, даже за, казалось бы, пустяковые ошибки. Государственный суд вынес решение, в котором весьма критично оценил рвение государства, пишет Eesti Ekspress.

Тартуский университет несколько лет назад построил центр Delta, в котором разместились различные институты, факультеты, частные предприятия, в т. ч. Институт компьютерных наук, Центр предпринимательства и инноваций и другие учреждения. Строительство Delta обошлось более чем в 28 миллионов евро, часть средств была получена за счет субсидий ЕС.

Однако Тартуский университет, как и многие другие организации и учреждения, использующие европейские деньги, ожидал неожиданный сюрприз: через пять лет после госзакупки Государственный центр опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK) потребовал от университета вернуть 1,6 миллиона евро. В договоре госзакупки ТУ поставил условие, что ответственный за электромонтажные работы в здании должен иметь эстонский сертификат компетентности класса А.

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