Госсуд: организации, осваивающие европейские деньги, государство наказывает за малейшие ошибки

Тартуский университет несколько лет назад построил центр Delta , в котором разместились различные институты, факультеты, частные предприятия, в т. ч. Институт компьютерных наук, Центр предпринимательства и инноваций и другие учреждения. Строительство Delta обошлось более чем в 28 миллионов евро, часть средств была получена за счет субсидий ЕС.

Однако Тартуский университет, как и многие другие организации и учреждения, использующие европейские деньги, ожидал неожиданный сюрприз: через пять лет после госзакупки Государственный центр опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK) потребовал от университета вернуть 1,6 миллиона евро. В договоре госзакупки ТУ поставил условие, что ответственный за электромонтажные работы в здании должен иметь эстонский сертификат компетентности класса А.