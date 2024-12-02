Только в двух самоуправлениях Эстонии нет ни одного гражданина России или Беларуси, имеющих право голоса на местных выборах

В Рийгикогу обсуждается проект поправки к Конституции, которая ограничивает избирательное право граждан страны-агрессора России и Беларуси, а также некоторых других стран.

По данным Государственной службы по организации выборов и по подсчетам издания Maaleht, наиболее значительное влияние внесение изменений в Конституции окажет на город Силламяэ. На прошлых местных выборах в Силламяэ было зарегистрировано 10 296 избирателей, из которых почти половина, 4550, являлись гражданами России и 22 — гражданами Беларуси.