02.12.2024, 08:25
Только в двух самоуправлениях Эстонии нет ни одного гражданина России или Беларуси, имеющих право голоса на местных выборах
ФОТО: | Õhtuleht
На прошедших в 2021 году выборах в местные самоуправления самая высокая доля граждан России и Беларуси среди избирателей, имеющих право голоса, была в Силламяэ - 44,4%.
В Рийгикогу обсуждается проект поправки к Конституции, которая ограничивает избирательное право граждан страны-агрессора России и Беларуси, а также некоторых других стран.
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