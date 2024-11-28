Исследование: почти половина молодых людей хотят получать пенсию больше 2000 евро в месяц

Исследование, проведённое Norstat, показало, что лишь 14% жителей Эстонии считают пенсию в размере 700–1000 евро достаточной для нормальной жизни. „Это ясно показывает, что без дополнительных накоплений многим жителям Эстонии придётся довольствоваться доходом значительно меньшим, чем они ожидали. Уже сейчас пенсионеры испытывают трудности с финансовой стабильностью, а в будущем, с ростом стоимости жизни, ситуация будет становиться ещё более тревожной“, — отметил председатель правления LHV Varahalduse Вахур Валлисту в пресс-релизе банка.

Согласно исследованию, 38% респондентов считают, что нормальный размер пенсии должен составлять 1001–1500 евро, 28% — 1501–2000 евро, а 17% назвали сумму свыше 2000 евро.

Исследование также показало, что ожидания молодых людей от пенсии значительно выше. Примерно четверть респондентов в возрасте 18–29 и 30–39 лет указали, что им нужно более 2000 евро в месяц для нормальной жизни на пенсии. Среди людей в возрасте 40–49 лет этот показатель составил 21%, в группе 50–59 лет — 14%, а среди 60–74-летних — лишь 8%.

„Эти результаты подчёркивают огромный разрыв между нынешней средней пенсией в Эстонии и ожиданиями людей. Особенно это заметно среди молодёжи, которая хочет получать высокий доход на пенсии, но часто не предпринимает активных действий для укрепления своей финансовой защищённости“, — заявил Валлисту.

Он добавил, что число работающих людей в Эстонии сокращается, а количество пенсионеров растёт, что усиливает давление на государственную пенсионную систему. „Во многих развитых странах уже осознали, что для достойной старости необходимо мотивировать людей самостоятельно накапливать средства. Если не откладывать самостоятельно, снижение дохода на пенсии будет очень ощутимым, ведь, согласно исследованиям, средняя пенсия в Эстонии составит лишь треть от средней зарплаты. Начать стоит с налоговых льгот, предлагаемых пенсионными ступенями“, — отметил он.