„Я была очень близка к тому, чтобы попросить забрать меня обратно в Эстонию“. Кадри Симсон дала свое последнее интервью в качестве еврокомиссара

Симсон сказала, что гордится тем, что Европа вышла из крупнейшего энергетического кризиса этого столетия без серьезных потрясений: „Если в 1970-е годы в западном мире был нефтяной кризис, то сейчас в результате российских манипуляций случился общий кризис в энергетическом секторе. Речь шла не только о потере нефти и нефтепродуктов из России, но и о манипулировании природным газом, что также оказало очень сильное влияние на наш рынок электроэнергии. Цены хоть и были высокими, но нам не пришлось принимать кардинальных решений. Мы справились с этим так, что никому из глав европейских государств не пришлось ползти в Москву просить о пощаде. Важно было и то, что у нас оказалось так много международных партнеров, которые захотели помочь. Помню, когда осенью 2021 года российский газ начал исчезать с рынка СПГ, мы обратились к норвежцам. Они сказали, что могут увеличить добычу газа на один миллиард кубометров. На самом деле, за год они увеличили объем на целых девять миллиардов кубометров. Определенные ключевые партнеры спасли нас от этой ситуации. Кроме этого, конечно, усилия самих европейцев“.