„Я была очень близка к тому, чтобы попросить забрать меня обратно в Эстонию“. Кадри Симсон дала свое последнее интервью в качестве еврокомиссара(8)
Эстонский политик Кадри Симсон, почти 30 лет входящая в Центристскую партию, завершает службу в Еврокомиссии и дала Delfi свое последнее интервью (на эстонском языке) в качестве еврокомиссара по энергетике.
Симсон сказала, что гордится тем, что Европа вышла из крупнейшего энергетического кризиса этого столетия без серьезных потрясений: „Если в 1970-е годы в западном мире был нефтяной кризис, то сейчас в результате российских манипуляций случился общий кризис в энергетическом секторе. Речь шла не только о потере нефти и нефтепродуктов из России, но и о манипулировании природным газом, что также оказало очень сильное влияние на наш рынок электроэнергии. Цены хоть и были высокими, но нам не пришлось принимать кардинальных решений. Мы справились с этим так, что никому из глав европейских государств не пришлось ползти в Москву просить о пощаде. Важно было и то, что у нас оказалось так много международных партнеров, которые захотели помочь. Помню, когда осенью 2021 года российский газ начал исчезать с рынка СПГ, мы обратились к норвежцам. Они сказали, что могут увеличить добычу газа на один миллиард кубометров. На самом деле, за год они увеличили объем на целых девять миллиардов кубометров. Определенные ключевые партнеры спасли нас от этой ситуации. Кроме этого, конечно, усилия самих европейцев“.
На вопрос о том, бывали ли у нее такие моменты, когда хотелось все бросить, Симсон ответила утвердительно.
„Весной 2020 года я стала думать: зачем я прибыла сюда, в это несчастное одиночное заточение? Тогда я действительно подумала, что это совершенно не та работа, которую я себе представляла. Я была очень близка к тому, чтобы попросить забрать меня обратно в Эстонию. COVID был тяжелым испытанием для всех“, - отметила центристка.
На словам Симсон, решения на общеевропейском уровне принимать совсем нелегко, поскольку для многих из них необходимо задействовать все 27 государств-членов. „Это крайне затратно по времени. Каждое правительство должно чувствовать, что оно имеет право вето, но не желает использовать эту возможность. В Эстонии же никогда не требуется консенсуса. Большинство всегда перешагивает через меньшинство, и меньшинство не имеет значения. В Европе попытка привлечь к участию всех является особым видом дипломатии, к чему эстонцы не подготовлены“.
Полностью интервью на эстонском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.