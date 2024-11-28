ФОТО и ВИДЕО | На Нарвском шоссе в Таллинне пьяный водитель грузовика врезался в автобус

В четверг, 28 ноября, в 06:31 утра Департамент полиции и погранохраны (PPA) получил сообщение о том, что на Нарвском шоссе возле памятника „Русалка“ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным полиции, пьяный водитель грузовика врезался в автобус. В результате аварии никто не пострадал. Некоторое время грузовик ждал прицепа, из-за чего движение транспорта по Пирита теэ в направлении центра города было затруднено. По словам живущего в Виймси читателя Delfi, его получасовая поездка на работу сегодня утром заняла в два раза больше времени.

Некоторые участники дорожного движения пытались добраться до центра города через Ласнамяэ.

По состоянию на 09:30 движение было восстановлено.

Вчера произошло четыре аварии с пострадавшими

Вчера, 27 ноября, полиция зарегистрировала четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, в том числе одно с участием самоката. От управления транспортным средством отстранили шестерых водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

В 18.39 произошло дорожное происшествие в Тарту у дрма по улице Рийа, 15. 62-летний мужчина, совершая на автобусе Scania Citywide LF правый поворот, не заметил ехавшую по тротуару на самокате 23-летнюю девушку. Девушка потеряла контроль над управлением и упала, ее доставили в больницу.

В 18.41 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Сепа, 19, где 46-летний мужчина, управлявший грузовиком Ford Tanger, наехал на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 20.01 в Таллинне у автобусной остановки „Руммукыртси“, у дома по Румму теэ, 4, произошло дорожное происшествие: 28-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Mercedes-Benz E200, наехал на53-летнегомужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.