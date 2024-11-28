28.11.2024, 09:45
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Вновь ожидается снегопад и похолодание(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Температурный фон вновь выше обычного, однако до конца недели существенно не изменится. На следующей неделе заметно похолодает, начнутся снегопады, пишет Maaleht.
Сегодня, 28 ноября, сохранится облачная с отдельными прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь, местами возможен туман. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2-7, в первой половине дня на побережье до 10 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 3-7 градусов.
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