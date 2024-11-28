ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Вновь ожидается снегопад и похолодание

Сегодня, 28 ноября, сохранится облачная с отдельными прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь, местами возможен туман. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2-7, в первой половине дня на побережье до 10 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 3-7 градусов.