Новости Эстонии
28.11.2024, 09:45

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Вновь ожидается снегопад и похолодание

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Taimi Paljak
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Температурный фон вновь выше обычного, однако до конца недели существенно не изменится. На следующей неделе заметно похолодает, начнутся снегопады, пишет Maaleht.

Сегодня, 28 ноября, сохранится облачная с отдельными прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь, местами возможен туман. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2-7, в первой половине дня на побережье до 10 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 3-7 градусов.

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