Закон об иностранцах: планируется запретить подачу ходатайств и документов на русском языке

„Миграционная политика Эстонии направлена, с одной стороны, на стимулирование приезда в Эстонию иностранцев, которые приносят большую добавленную стоимость всему обществу, а с другой – на предотвращение злоупотребления видами на жительство и визами, а также нелегальной иммиграции в целях обеспечения безопасности, общественного порядка и госбезопасности. Управляемая миграционная политика должна обеспечивать сохранение эстонского языка и культуры, учитывать интеграционную способность Эстонии и способствовать устойчивому развитию экономики и росту конкурентоспособности“, передает RusERR.

Согласно законопроекту, для иностранцев и приглашающих их в Эстонию лиц, в том числе для работодателей и учебных заведений, будет создана возможность общения с государством в электронном и безбумажном виде, по принципу „одного окна“.

Для обеспечения безопасности и предотвращения злоупотреблений в законы будет внесен пункт о том, что при подаче заявления на получение вида на жительство с целью работы работодатель должен быть зарегистрирован в коммерческом регистре Эстонии и подтвердить фактическую хозяйственную деятельность в Эстонии в течение не менее 12 месяцев.

Государство также планируется установить дополнительные основания для отказа в предоставлении вида на жительства, если при подаче ходатайства будет выявлена связь заявителя с учреждениями безопасности или силовыми структурами иностранного государства. Кроме того, впредь нельзя будет подавать ходатайства и дополнительные документы на русском языке, а при подаче ходатайства о получении постоянного вида на жительства в Эстонии будут добавлены новые требования, такие как обязательное прохождение адаптационной программы и владение эстонским языком на уровне не ниже A2.

При этом ранее, в середине ноября, Министерство экономики и коммуникаций просило сделать дополнительное исключение на ввоз в Эстонию квалифицированной рабочей силы. По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ), исключение может быть сделано для 1300 иностранных специалистов, нехватка которых в первую очередь ощущается в секторе промышленности. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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