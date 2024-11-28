Грузовик сбил на пешеходном переходе женщину

В 18.39 произошло дорожное происшествие в Тарту у дрма по улице Рийа, 15. 62-летний мужчина, совершая на автобусе Scania Citywide LF правый поворот, не заметил ехавшую по тротуару на самокате 23-летнюю девушку. Девушка потеряла контроль над управлением и упала, ее доставили в больницу.

В 18.41 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Сепа, 19, где 46-летний мужчина, управлявший грузовиком Ford Tanger, наехал на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 20.01 в Таллинне у автобусной остановки „Руммукыртси“, у дома по Румму теэ, 4, произошло дорожное происшествие: 28-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Mercedes-Benz E200, наехал на53-летнегомужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 22.32 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Яама, 89. 27-летняя женщина, управляя в состоянии алкогольного опьянения легковым автомобилем Ford Mondeo, отклонилась на прямой улице влево, выехала на тротуар и врезалась в столб уличного освещения, затем в забор и дом. Водителя доставили в больницу.