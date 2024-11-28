Опрос: 63% респондентов считают, что правительство плохо выполняет свою работу

Согласно последним результатам, 30% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 63% - что скорее плохо или очень плохо, передает RusERR .

Примечательно, что, по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в октябре, довольных работой кабмином стало больше. Тогда 26% респондентов посчитали, что правительство справляется со своей работой очень хорошо или скорее хорошо, в то время как 67% полагали, что правительство работает скорее плохо или очень плохо.