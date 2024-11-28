Новости Эстонии
28.11.2024, 08:25

Опрос: 63% респондентов считают, что правительство плохо выполняет свою работу

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Пресс-конференция правительства
Пресс-конференция правительства
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В Эстонии большинство граждан по-прежнему убеждены, что кабинет министров не справляется со своими обязанностями, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Norstat.

Согласно последним результатам, 30% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 63% - что скорее плохо или очень плохо, передает RusERR.

Остальные участники ежемесячного опроса, результаты которого были опубликованы на этой неделе, затруднились дать оценку работе правительства.

Примечательно, что, по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в октябре, довольных работой кабмином стало больше. Тогда 26% респондентов посчитали, что правительство справляется со своей работой очень хорошо или скорее хорошо, в то время как 67% полагали, что правительство работает скорее плохо или очень плохо.

В последнем опросе участвовали около 1000 человек.

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