Миллиардеры из РФ и Украины лишились „золотых паспортов“ Кипра

Власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев, которые получили паспорта в рамках инвестиционной программы республики. Их поименный список обнародовала кипрская газета Politis. На публикацию в среду, 27 ноября, обратило внимание издание „Агентство“.

В частности, кипрского гражданства лишились основатель „Русала“ Олег Дерипаска, акционер „Альфа-Групп“ Алексей Кузьмичев, основатель группы „Сафмар“ Михаил Гуцериев, а также бывший владелец „Пробизнесбанка“ Александр Железняк. В списке оказались сразу семеро российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes за 2024 год, отмечает „Агентство“.

Помимо предпринимателей из РФ, в перечень попали и несколько украинских. Например, миллиардер Игорь Коломойский, находящийся в киевском СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании денег, а также владелец UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Правда ли, что Зеленский купил казино на Северном Кипре?

В начале июня 2024 года по Сети разошлась информация о том, что связанная с украинским президентом компания приобрела игорное заведение на берегу Средиземного моря.

СМИ и Telegram-каналы утверждают, что принадлежащая семье Владимира Зеленского компания Film Heritage, Inc. в начале мая приобрела отель Vuni Palace в частично признанной Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Расположенное в этой гостинице казино в публикациях названо одним из крупнейших в Европе, а стоимость покупки оценивается в £150 млн. Новостные заметки сопровождаются фотографиями отеля, видео с логотипом турецкой телекомпании OdaTV и ссылкой на соответствующую публикацию на её сайте.