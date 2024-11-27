Миллиардеры из РФ и Украины лишились „золотых паспортов“ Кипра
Газета Politis обнародовала список из более 70 человек, лишенных кипрского гражданства. Среди них - Дерипаска, Кузьмичев, Гуцериев и Железняк. Об этом пишет DW.
Власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев, которые получили паспорта в рамках инвестиционной программы республики. Их поименный список обнародовала кипрская газета Politis. На публикацию в среду, 27 ноября, обратило внимание издание „Агентство“.
В частности, кипрского гражданства лишились основатель „Русала“ Олег Дерипаска, акционер „Альфа-Групп“ Алексей Кузьмичев, основатель группы „Сафмар“ Михаил Гуцериев, а также бывший владелец „Пробизнесбанка“ Александр Железняк. В списке оказались сразу семеро российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes за 2024 год, отмечает „Агентство“.
Помимо предпринимателей из РФ, в перечень попали и несколько украинских. Например, миллиардер Игорь Коломойский, находящийся в киевском СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании денег, а также владелец UkrLandFarming Олег Бахматюк.
Правда ли, что Зеленский купил казино на Северном Кипре?
В начале июня 2024 года по Сети разошлась информация о том, что связанная с украинским президентом компания приобрела игорное заведение на берегу Средиземного моря.
СМИ и Telegram-каналы утверждают, что принадлежащая семье Владимира Зеленского компания Film Heritage, Inc. в начале мая приобрела отель Vuni Palace в частично признанной Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Расположенное в этой гостинице казино в публикациях названо одним из крупнейших в Европе, а стоимость покупки оценивается в £150 млн. Новостные заметки сопровождаются фотографиями отеля, видео с логотипом турецкой телекомпании OdaTV и ссылкой на соответствующую публикацию на её сайте.
Во многих публикациях о кипрском казино в качестве первоисточника указано турецкое медиа OdaTV. Это независимое СМИ существует с 2007 года, власти страны неоднократно преследовали его журналистов за их профессиональную деятельность. Заметка о сделке с участием близкой к Зеленскому компании была размещена на сайте OdaTV 1 июня. На момент написания этого разбора публикация удалена, но сохранилась в архиве. К заметке прикреплён тот же полутораминутный ролик, что и к вирусным постам, в самом тексте пересказано содержание видео.
4 июня появились и официальные опровержения. Представитель отеля Vuni Palace в разговоре с газетой Cyprus Mail заявил, что гостиницей по-прежнему владеет компания Oscar Group, основанная турком-киприотом Эрдемом Оскаром. В самой компании подчеркнули, что не намерены продавать отель, а Film Heritage не входит в число его собственников.
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