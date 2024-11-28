ГРАФИКИ | Департамент статистики: в третьем квартале средняя зарплата составила 1959 евро

„Если рассматривать тенденцию изменения зарплат, то сейчас рост зарплат по-прежнему более медленный, чем в 2023 году“, — отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Средняя заработная плата в семи сферах деятельности выше средней по стране

Саагпакк пояснила, что средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале текущего года была наиболее высокой в ​​сферах информации и связи (3506 евро), финансовой и страховой деятельности (3068 евро), а также в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2540 евро).

Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1285 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1311 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1366 евро).

„По сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (10,6%), а также в сфере образования (9,6%)“, – сказала она.

Больше всего зарплата выросла на Хийумаа – на 10,7% по сравнению с 3 кварталом 2023 года

Средняя месячная брутто-зарплата была самой высокой в ​​Таллинне (2307 евро), в Харьюмаа (включая Таллинн, 2200 евро) и в Тарту (1962 евро). Самой низкой в третьем квартале этого года зарплата была в Валгамаа (1452 евро), Вырумаа (1477 евро) и Ляэнемаа (1485 евро).

„Степень роста заработной платы варьируется от уезда к уезду, но по сравнению с тем же периодом прошлого года сейчас заработная плата больше всего выросла на Хийумаа (10,7%), в Тартумаа (9,7%) и Ида-Вирумаа (9,1%)“, – сказала аналитик.

Медианная зарплата – это показатель брутто-зарплаты, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей. В третьем квартале 2024 года медианная зарплата составила 1620 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в ​​Таллинне (1900 евро), за ним следовали Харьюмаа (включая Таллинн, 1821 евро) и Тартумаа (1661 евро). Самой низкой медианная зарплата была в Вырумаа (1252 евро), Валгамаа (1271 евро) и Ида-Вирумаа (1272 евро).