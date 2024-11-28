ЧП и криминал
28.11.2024, 16:31

Мужчина, предлагавший за 3000 евро помощь в самоубийстве, будет искать правды в Госсуде

 
Пауль Таммерт не согласен, что его услуга по ассистированному самоубийству была противозаконной, он намерен получить оценку и от Госсуда
Пауль Таммерт не согласен, что его услуга по ассистированному самоубийству была противозаконной, он намерен получить оценку и от Госсуда
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Тартуский окружной суд счел, что оказывавший услугу ассистированного самоубийства Пауль Таммерт виновен в осуществлении экономической деятельности в сфере здравоохранения без разрешения на деятельность, пишет Eesti Ekspress.

Предприниматель и бывший преподаватель в области социального страхования Пауль Таммерт успел предложить свои услуги по оказанию помощи в самоубийстве двум людям, в третьем случае попытка сорвалась, потому что в баллоне закончился газ.

Согласно приговору, в первый раз Таммерт помог человеку совершить самоубийство 13 июня 2023 года, „услуга“ стоила 1500 евро.

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