28.11.2024, 16:31
Мужчина, предлагавший за 3000 евро помощь в самоубийстве, будет искать правды в Госсуде
ФОТО: | Eesti Ekspress
Тартуский окружной суд счел, что оказывавший услугу ассистированного самоубийства Пауль Таммерт виновен в осуществлении экономической деятельности в сфере здравоохранения без разрешения на деятельность, пишет Eesti Ekspress.
Предприниматель и бывший преподаватель в области социального страхования Пауль Таммерт успел предложить свои услуги по оказанию помощи в самоубийстве двум людям, в третьем случае попытка сорвалась, потому что в баллоне закончился газ.
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