Банк предупреждает: от имени SEB рассылают мошеннические письма

„Просим игнорировать это письмо и сообщить о нем по адресу электронной почты info@seb.ee или cert@cert.ee“, - напоминает пресс-служба банка SEB.

В мошенническом письме на эстонском языке злоумышленники ссылаются на несуществующий закон и угрожают блокировкой счета: „Как и все банки, в соответствии со статьей 220/2770 мы обязаны проверять и обновлять персональные данные всех своих клиентов. Мы заметили, что ваши данные в нашей системе истекают 28.11.2024, поэтому просим вас помочь нам их обновить. Если вы не обновите данные до 28.11.2024, нам придется принять меры в соответствии с пунктом 7 статьи 11 упомянутого закона. Если у вас есть счета в нашем банке, они будут заблокированы для платежей и снятия наличных“.

Количество кибератак на эстонских интернет-пользователей резко увеличилось

Осенью вновь участились кибератаки на эстонских пользователей интернета, согласно статистике услуги Netivalvur, защищающей от угроз онлайн. Количество атак, которое снижалось с апреля, удвоилось в сентябре, а в октябре превысило 7 миллионов атак в месяц.

„Если весной мы наблюдали длительный период снижения показателей, то сентябрь стал болезненным напоминанием о том, как важно быть бдительным в интернете и использовать решения кибербезопасности, чтобы защитить себя и своих близких“, - прокомментировала осеннюю статистику руководитель отдела частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.

Если в весенние месяцы Netivalvur приходилось реагировать в среднем на два миллиона атак в течение календарного месяца, то за три летних месяца было заблокировано в общей сложности около 5,5 миллиона атак. Однако в сентябре это число выросло до рекордных 4,5 миллиона атак, а в октябре превысило 7 миллионов. Это самое большое количество заблокированных за один месяц атак с момента появления данной услуги два с половиной года назад.

Одной из самых распространенных среди киберпреступников схем мошенничества в интернете по-прежнему является создание сайтов, предлагающих „бесплатные“ развлечения. Наиболее распространенными приманками являются игры и фильмы онлайн, а новой тенденцией становятся комиксы, которые якобы можно бесплатно скачивать с зараженных сайтов. Такие фальшивые загрузки часто приводят к появлению на устройстве пользователя троянов и прочих вредоносных программ вместо желаемого контента.