При пожаре в Маарду погиб человек

На происшествие отреагировали спасатели Мууга и Ласнамяэ вместе с добровольцами Костивере. Приближаясь к месту происшествия, уже издалека увидели поднимающийся черный дым. Первые спасатели увидели, что горит открытым пламенем дом площадью примерно 40 квадратных метров. Спасатели вошли в заполненный густым дымом дом искать пострадавших. К сожалению, в 14:26 внутри нашли погибшего человека.