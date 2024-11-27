При пожаре в Маарду погиб человек
Сегодня в 13:43 Центр тревоги получил сообщение, что в Маарду на Кильтри теэ горит дача. В ходе работ по тушению в доме нашли погибшего человека.
На происшествие отреагировали спасатели Мууга и Ласнамяэ вместе с добровольцами Костивере. Приближаясь к месту происшествия, уже издалека увидели поднимающийся черный дым. Первые спасатели увидели, что горит открытым пламенем дом площадью примерно 40 квадратных метров. Спасатели вошли в заполненный густым дымом дом искать пострадавших. К сожалению, в 14:26 внутри нашли погибшего человека.
Пожар локализовали к 14:41 и ликвидировали к 15:10. Причина возникновения и более точные обстоятельства пожара выяснятся в ходе дальнейшего делопроизводства..
Спасатели не нашли в жилых помещениях обязательного дымового датчика.