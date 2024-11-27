Прощай, зеленая карта! Таллинн и Харьюмаа обновляют дизайн единых проездных карточек

По словам вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана, у новых карточек будет два варианта дизайна. „Пользователи общественного транспорта смогут выбрать карточку с классическим силуэтом Таллинна или отдать предпочтение более неформальному дизайну. Единая проездная карточка используется уже более десяти лет, за это время технологии шагнули вперед. Совместно работая со своими партнерами над новыми версиями карточки, мы учли современные стандарты“, – сказал Ярван.

Новая единая проездная карточка, основанная на технологии Mifare Plus, оснащена 128-битным шифрованием AES, что обеспечивает более высокую степень безопасности. Как пояснил руководитель эстонского рынка компании Ridango AS Индрек Ярма, технологическое обновление карточки соответствует международным стандартам безопасности. „За 12 лет технологии значительно продвинулись вперед. С декабря в продаже появится бесконтактная карточка с улучшенной безопасностью. При этом существующие карточки останутся действительными, их замена не потребуется“, – пояснил Ярма.

С декабря цена единой проездной карточки увеличится с двух до трех евро. Причиной повышения стоимости стали заметно выросшие за последние годы затраты на производство и обслуживание карточек, а также увеличение ставки налога с оборота. Цена карточки оставалась неизменной с 2012 года.

За заказ, распределение и управление сетью продаж карточек отвечает партнер города, компания Ridango AS. Обновленные карточки будут доступны с 1 декабря.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить