Курс российского рубля резко падает

За день евро вырос по отношению к российской валюте на 9% и по состоянию на 15:20 по Таллинну торговался на Forex на отметке 120,6 рубля.

Курс доллара США к рублю на Forex на тот же момент вырос за день на 8,5% и составлял 114,5 рубля.

Forex — внебиржевой валютный рынок.

Центробанк России установил свой официальный курс доллара к рублю на 27 ноября на уровне 105,06 рубля, евро — 110,49.

Крупнейшая биржевая площадка в России — Московская биржа — приостановила торги долларом и евро после того, как министерство финансов США в июне 2024 года ввело в отношении этой площадки санкции. После введения ограничений ключевой валютой на российском валютном рынке стал юань, на который, по данным Центробанка РФ, приходится 99% всех биржевых операций.

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