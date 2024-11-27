27.11.2024, 19:49
Решением Госсуда предприниматель остался без 1,4 млн евро(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Несмотря на то, что окружной суд присудил предпринимателю 1 398 750 евро в качестве компенсации за нанесенный PRIA ущерб, эстонский Государственный суд посчитал, что такая большая компенсация является чрезмерной и PRIA должен выплатить только 1 250 евро.
В 2012 и 2013 годах Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) отказал предпринимателю в выплате инвестиционного пособия. В своем предыдущем постановлении Государственный суд отмечал, что вышеупомянутые решения об отказе были незаконными.
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