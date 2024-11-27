Решением Госсуда предприниматель остался без 1,4 млн евро

Несмотря на то, что окружной суд присудил предпринимателю 1 398 750 евро в качестве компенсации за нанесенный PRIA ущерб, эстонский Государственный суд посчитал, что такая большая компенсация является чрезмерной и PRIA должен выплатить только 1 250 евро.