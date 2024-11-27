27.11.2024, 13:52
DELFI В СТРАСБУРГЕ | „Я очень многому научилась“. Кая Каллас приступает к работе в качестве верховного представителя ЕС
ФОТО: | REUTERS | Scanpix
В результате политических соглашений новая Еврокомиссия получила одобрение Европарламента голосами 370 против 282.
Второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии начнется в воскресенье, 1 декабря. В тот же день бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас приступит к работе в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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