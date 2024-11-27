Новости Эстонии
27.11.2024, 13:52

DELFI В СТРАСБУРГЕ | „Я очень многому научилась“. Кая Каллас приступает к работе в качестве верховного представителя ЕС

 
Кая Каллас приступит к работе в качестве верховного представителя ЕС
Кая Каллас приступит к работе в качестве верховного представителя ЕС
ФОТО: Yves Herman | REUTERS | Scanpix

В результате политических соглашений новая Еврокомиссия получила одобрение Европарламента голосами 370 против 282.

Второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии начнется в воскресенье, 1 декабря. В тот же день бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас приступит к работе в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Каллас станет первым верховным представителем из небольшого государства-члена ЕС. Предыдущие верховные представители были из Великобритании, Италии и Испании.

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