DELFI В СТРАСБУРГЕ | Итоговое голосование состоялось: в воскресенье Кая Каллас приступит к работе в качестве верховного представителя ЕС

Второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии начнется в воскресенье, 1 декабря. В тот же день бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас приступит к работе в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Каллас станет первым верховным представителем из небольшого государства-члена ЕС. Предыдущие верховные представители были из Великобритании, Италии и Испании.

Каллас является третьим выходцем из Восточной Европы (после поляков Дональда Туска и Ежи Бузека), получившим столь высокий пост в ЕС. Туск и Бузек занимали должности председателя Европейского совета и президента Европейского парламента соответственно. Ни один человек из стран Северной Европы или Балтии никогда не избирался на столь высокий пост.

Как и ожидалось, достижение договоренностей, касающихся как высших должностей, так и состава всей комиссии, происходило напряженно и трудно. Международная пресса писала, что Германия сначала была против назначения Каи Каллас. Выступление Каллас на слушаниях в Европарламенте в целом было встречено хорошо, но поскольку относительно других кандидатов на пост вице-президента Еврокомиссии имелись разногласия, достижение соглашения затянулось до прошлой недели, когда наконец были приняты окончательные решения.

Каллас выступала перед евродепутатами больной

Как мы писали ранее, на состоявшемся 12 ноября представлении кандидатов Кае Каллас пришлось выступать перед депутатами Европарламента больной.

„К счастью, сильного кашля не было, — отметила Каллас после прослушивания с чашкой чая в руках и заявила, что именно тогда адреналин каким-то образом заставил ее взять себя в руки. — Я даже говорила с [главой иностранной комиссии] Макаллистером, что если есть всего две минуты на ответ, в случае, если их придется потратить на приступ кашля, можно ли мне выделить больше времени? Но, к счастью, этого не произошло“.