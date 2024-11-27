Rimi: приносите центы в магазин и экономьте деньги

Директор по маркетингу Rimi Марта Вихтре подчеркивает, что округление применяется только при оплате наличными и касается общей суммы покупок, а не отдельных товаров или услуг. „Для нас важно, чтобы люди знали о новой системе и могли своевременно получить ответы на все вопросы. У многих, особенно у семей с детьми, дома в копилках есть немало мелких монет. За их обмен в банке взимается комиссия, а в магазинах, в том числе в Rimi, ими можно продолжать расплачиваться“, — объясняет Вихтре. По её словам, монеты можно использовать как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания при оплате наличными. Однако сдачу такими монетами больше не выдают.