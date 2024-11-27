Rimi: приносите центы в магазин и экономьте деньги
С начала следующего года в Эстонии вступит в силу новое правило округления при оплате наличными, цель которого — сократить использование 1- и 2-центовых монет. Для людей это означает, что сдачу такими монетами выдавать больше не будут, а итоговая стоимость покупок будет округляться до ближайших пяти центов. Что же делать с мелкими монетами? Если в банке за обмен монет взимается комиссия, то в магазине их по-прежнему можно использовать для покупки товаров без дополнительной платы.
Директор по маркетингу Rimi Марта Вихтре подчеркивает, что округление применяется только при оплате наличными и касается общей суммы покупок, а не отдельных товаров или услуг. „Для нас важно, чтобы люди знали о новой системе и могли своевременно получить ответы на все вопросы. У многих, особенно у семей с детьми, дома в копилках есть немало мелких монет. За их обмен в банке взимается комиссия, а в магазинах, в том числе в Rimi, ими можно продолжать расплачиваться“, — объясняет Вихтре. По её словам, монеты можно использовать как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания при оплате наличными. Однако сдачу такими монетами больше не выдают.
При оплате наличными итоговая сумма покупок округляется по следующим правилам: если итоговая сумма составляет, например, 2,52 €, она округляется до 2,50 €; если сумма равна 2,56 €, она округляется до 2,55 €; если сумма составляет 2,58 €, она округляется до 2,60 €.
Вихтре отмечает, что округление не влияет на цены в магазинах. Rimi разместит во всех своих магазинах инструкции, разъясняющие каким образом будет происходить округление. „Мы также обучим наших сотрудников, чтобы они могли помочь клиентам при необходимости. Цель округления — упростить оплату наличными и сократить использование мелких монет“, — добавила Вихтре. При этом у клиентов остаётся возможность оплатить точную сумму банковской картой, где округление не применяется.
Если клиент платит наличными, монеты номиналом 1 и 2 цента принимаются, однако сдачу выдают только монетами номиналом 5 центов и выше.
Рийгикогу утвердил поправки к закону, согласно которым с 1 января 2025 года во всех торговых точках Эстонии начнёт действовать правило округления итоговой стоимости покупок, согласно которому при оплате наличными итоговая сумма округляется до ближайших пяти центов.